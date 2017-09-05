В Каменной горке открыли новый ясли-сад

Новости Беларуси. Ключи от счастливого детства! В Каменной горке сегодня открыли новый ясли-сад, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Ключи от счастливого детства! В Каменной горке сегодня открыли новый ясли-сад, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Он рассчитан на две сотни малышей. Одни здесь будут проводить время полный день, другие – в группах кратковременного пребывания с родителями. Здание сада – в центре жилого квартала, в шаговой доступности.
Бассейн, музыкальный и спортивный залы, яркие игровые площадки. А еще – «мини-городок»: с улицами, проезжей частью, разметкой и знаками. Здесь малыши будут осваивать «дорожную грамоту».