В Каменной горке открыли новый ясли-сад

Новости Беларуси. Ключи от счастливого детства! В Каменной горке сегодня открыли новый ясли-сад, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Он рассчитан на две сотни малышей. Одни здесь будут проводить время полный день, другие – в группах кратковременного пребывания с родителями. Здание сада – в центре жилого квартала, в шаговой доступности.