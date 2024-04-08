В каких случаях нужно удалять зубы мудрости? Узнали у стоматолога
«Восьмерки», или зубы мудрости, из-за своего неудобного расположения зачастую приносят своим обладателям много хлопот и страданий. Их особенность заключается в том, что они могут как прорезаться полностью, так и быть ретинированными – то есть оставаться внутри десны.
Анастасия Джалилова, стоматолог-терапевт медицинского центра «Мерси»:
Зубы мудрости – это те зубы, которые не имеют молочных предшественников. То если остальные зубы закладываются во внутриутробном периоде, то эти зубы закладываются у ребенка в возрасте 5-6 лет, прорезаются с 14-18 лет. Поэтому они и называются зубами, которые предшествуют человеческой зрелости и мудрости. Бывает, что они и в 30 лет просыпаются и доставляют немало неприятностей.
К сожалению, счастливые обладатели ровных зубов мудрости встречаются довольно редко. Как правило, прорезываются «восьмерки», когда весь зубной ряд уже сформирован. И если пространства для таких манипуляций не хватает, это может сулить искривлением зубного ряда. Разобраться, в каком случае зуб мудрости все-таки лучше удалить, поможет стоматолог.
Анастасия Джалилова:
Обязательным показанием для удаления зубов является постоянная травматизация щеки, слизистой десны, когда пациент прикусывает и щеку. Это приводит к плачевным последствиям. Во взрослом возрасте, когда прикус сформирован, когда начинается движение зубов мудрости, бывает, что зубной ряд сдвигается, зубы поворачиваются по своей оси, появляется скученность как передних зубов, так и зубов бокового сегмента. Это тоже является обязательным показанием для удаления зубов мудрости, чтобы нам освободить место для перемещения и выравнивания зубных рядов, которые скривились.
Во всем мире существует практика удаления зачатков зубов мудрости, когда они только сформировались и не достигли своих основных размеров. Сделать это можно одномоментно и под седацией. Такая процедура считается быстрой, атравматичной и как бонус – не приносит пациенту психологического дискомфорта.
Анастасия Джалилова:
Удалять или не удалять, решает стоматолог. Анализирует состояние полости рта, как прорезался зуб, травмирует ли он щеку. Еще немаловажным фактором является возможность доступа для очистки соседних зубов. Потому что нередки ситуации, когда зуб мудрости прорезался и не дает возможности очистить предыдущий зуб. Тогда этот зуб поражается кариесом. Стоматолог обязательно анализирует 3D-снимок, положение зубов, нюансы удаления. Удаление зубов мудрости можно производить под общим наркозом. Пациент засыпает, ему делаются необходимые манипуляции, потом просыпается, нет никакой психологической травмы, нет чувства страха, болезненности, у пациента нет состояния постоянного ожидания боли.
Если соблюдать все рекомендации вашего лечащего врача, как правило, процесс заживления после удаления проходит быстро и безболезненно.
Анастасия Джалилова:
Не забываем, что на консультацию к стоматологу надо приходить каждые полгода. При регулярном посещении врач увидит, нужно ли удалять.
*На правах рекламы.