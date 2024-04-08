В каких случаях нужно удалять зубы мудрости? Узнали у стоматолога

«Восьмерки», или зубы мудрости, из-за своего неудобного расположения зачастую приносят своим обладателям много хлопот и страданий. Их особенность заключается в том, что они могут как прорезаться полностью, так и быть ретинированными – то есть оставаться внутри десны.

Анастасия Джалилова, стоматолог-терапевт медицинского центра «Мерси»:

Зубы мудрости – это те зубы, которые не имеют молочных предшественников. То если остальные зубы закладываются во внутриутробном периоде, то эти зубы закладываются у ребенка в возрасте 5-6 лет, прорезаются с 14-18 лет. Поэтому они и называются зубами, которые предшествуют человеческой зрелости и мудрости. Бывает, что они и в 30 лет просыпаются и доставляют немало неприятностей.

К сожалению, счастливые обладатели ровных зубов мудрости встречаются довольно редко. Как правило, прорезываются «восьмерки», когда весь зубной ряд уже сформирован. И если пространства для таких манипуляций не хватает, это может сулить искривлением зубного ряда. Разобраться, в каком случае зуб мудрости все-таки лучше удалить, поможет стоматолог.

Анастасия Джалилова:

Обязательным показанием для удаления зубов является постоянная травматизация щеки, слизистой десны, когда пациент прикусывает и щеку. Это приводит к плачевным последствиям. Во взрослом возрасте, когда прикус сформирован, когда начинается движение зубов мудрости, бывает, что зубной ряд сдвигается, зубы поворачиваются по своей оси, появляется скученность как передних зубов, так и зубов бокового сегмента. Это тоже является обязательным показанием для удаления зубов мудрости, чтобы нам освободить место для перемещения и выравнивания зубных рядов, которые скривились.