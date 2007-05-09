В Хатыни 9 мая особенно многолюдно

Мемориальный комплекс Хатынь всегда пользовался популярностью у туристов. Не было и дня, чтобы здесь не было посетителей.

62 года Беларусь живет под мирным небом. Каждый белорус считал должным хоть раз в жизни приехать сюда. Сегодня 9 мая здесь особенно многолюдно. Школьники, студенты, иностранцы. Экскурсия за экскурсией. Венки и цветы - все в память погибшим в Хатыни.

:Для Виктора Желобкович мемориальный комплекс - родная деревня.

Когда в сарае обвалилась крыша, и оккупанты начали стрелять по жителям деревни, девятилетний мальчик спасся чудом. Сегодня Виктор Андреевич вспоминает эти события с горечью в голосе. Он потерял здесь всю семью. Но каждый год он приезжает и привозит сюда своих детей, заходит в родной дом и рассказывает, чтобы помнили.

:Елена Владимировна посетила сегодня в Хатынь с матерью и сыном. Отец, которому пришлось пережить трагедию болен и приехать не смог, как не хотел. Но для него, уцелевшего во время пожара в деревенском сараем, этот мемориальный комплекс по-прежнему остаться самым родным местом на земле.

Почтить память погибших и отдать дань уважения тем, кто не дожил до этого дня в Хатынь приехали также депутаты и представители руководства области и района.

Торжественное возложение цветов состоялось сегодня и у Кургана Славы, исторического памятника, возведенного в честь побед Советской Армии. Школьники и молодежь помогали ветеранам подняться на курган. Вспомнить своих сослуживцев приехали и герои войны.