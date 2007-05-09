Прямой эфир

В Хатыни 9 мая особенно многолюдно

09 мая 2007 18:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Мемориальный комплекс Хатынь всегда пользовался популярностью у туристов. Не было и дня, чтобы здесь не было посетителей.

62 года Беларусь живет под мирным небом. Каждый белорус считал должным хоть раз в жизни приехать сюда. Сегодня 9 мая здесь особенно многолюдно. Школьники, студенты, иностранцы. Экскурсия за экскурсией. Венки и цветы - все в память погибшим в Хатыни.

:Для Виктора Желобкович мемориальный комплекс - родная деревня.
Когда в сарае обвалилась крыша, и оккупанты начали стрелять по жителям деревни, девятилетний мальчик спасся чудом. Сегодня Виктор Андреевич вспоминает эти события с горечью в голосе. Он потерял здесь всю семью. Но каждый год он приезжает и привозит сюда своих детей, заходит в родной дом и рассказывает, чтобы помнили. 

:Елена Владимировна посетила сегодня в Хатынь с матерью и сыном. Отец, которому пришлось пережить трагедию болен и приехать не смог, как не хотел. Но для него, уцелевшего во время пожара в деревенском сараем, этот мемориальный комплекс по-прежнему остаться самым родным местом на земле.
Почтить память погибших и отдать дань уважения тем, кто не дожил до этого дня в Хатынь приехали также депутаты и представители руководства области и района.

Торжественное возложение цветов состоялось сегодня и у Кургана Славы, исторического памятника, возведенного в честь побед Советской Армии. Школьники и молодежь помогали ветеранам подняться на курган.  Вспомнить своих сослуживцев приехали и герои войны.

# общество # Парад в Минске 9 мая и салют в Минске 9 мая 2014 года # 9 мая в Беларуси и в мире

Другие новости рубрики

Все новости
09 мая 2007 18:44

Это их победа и наша память:

09 мая 2007 11:07

Торжества проходят по всей Беларуси

09 мая 2007 11:00

В главный майский праздник в городе включили все фонтаны