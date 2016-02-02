Новости Беларуси. В Гродно дикие лебеди получили «птичьи паспорта». Местные орнитологи окольцевали целое семейство шипунов. Эти гордые птицы остались на зимовку на Немане — практически в черте областного центра. В 2016 году для них комфортные условия. Даже в сильные морозы река не покрылась льдом. Лебеди спокойно могут добывать себе корм. Для специалистов — это уникальная возможность проследить за судьбой пернатых.

К слову, первые паспорта птицам выдали более ста лет назад. На металлической пластине указывают данные о месте и времени кольцевания. Вся информация хранится в специальных базах. В дальнейшем специалисты в любой точке земного шара по данным на кольце могут узнать маршрут миграции птицы. Ежегодно такую процедуру проходят более трех миллионов пернатых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Винчевский, орнитолог, заместитель председателя Гродненского областного отделения общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:

Гэты працэс накіраваны менавіта на вывучэнне доўгажыхарства птушак, маршрутаў міграцыі. Колькі ў іх птушанят, з кім яны іх выводзяць, дзе выводзяць, мяняюць яны гэтае месца ці не мяняюць. І калі мяняюць, то як. І дзякуючы гэтым звесткам, нам лягчэй іх ахоўваць, калі ёсць такая неабходнасць.