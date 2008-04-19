В горнолыжном спорткомплексе "Логойск" состоялось открытие байкерского сезона

Спорткомплекс на 5 часов стал местом слета байкеров и просто любителей посмотреть на двухколесную технику.

Предполагалось, что центральным событием слета будут конкурсы. И организаторы постарались придумать их столько, чтобы каждый участник смог наилучшим образом продемонстрировать возможности своего железного коня. Соревновались и в тюнинге, и в скорости , и в преодолении препятствий. И даже в езде на заднем колесе! Но кульминацией, пожалуй, стал показ мастер-классов. Каждый старался продемонстрировать предел виртуозности.

Изумляли не только трюки, но и некоторые экземпляры техники. Миниатюрное создание, которое, оказывается, тоже участвует в конкурсах, был мопедом, а теперь - аппарат способный на многое. И вопросов по его доставке на место байк-слета никогда не возникает: можно поехать своим ходом, а можно положить в багажник.

На слете много мотоциклистов из других стран. В том числе - россиян, которые являются чемпионами мира по мотоспорту. Как шутили сегодня в Логойске: моторы ревели на славу. Эмоций было много. А еще больше - впереди. Ведь открытие слета - только начало мотосезона.

