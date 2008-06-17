В Гомельской области открылся первый семейный детский сад

Ноу-хау белорусской педагогики в миг стало популярным. Изначально рассчитанный на 12 мест детсад уже сейчас готовится к расширению.

Ольга Леванчук воспитывает будущее поколение белорусов уже пять лет, а последние два года еще и дочь Ангелину. Получилось, что интересы личные совпали с государственными. Теперь она заведующая Алексеевским детским садом семейного типа. Дом стал работой: с самого утра односельчане ведут к ней своих детей, кто на час-два, а кто и на весь день.

В белорусском демографическом взрыве жители Алексеевки принимают активное участие. Детей дошкольного возраста в небольшой деревушке несколько десятков. Мест в региональном детском саду, что в нескольких километрах от деревни, не хватало. Теперь проблема решена: новый домик под детский сад выделило руководство сельхозпредприятия, помогли и с питанием. Ведь когда у работников не болит голова о том, накормлены ли дети, то и результаты труда улучшаются.

Если сейчас проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях стоит не так остро, то белорусский бэби-бум может поставить этот вопрос ребром уже в ближайшие годы: статистика свидетельствует о стабильном росте рождаемости.

Кстати, новая форма дошкольного учреждения – это не просто детсад. Планируется, что для матерей в сельской местности, такие заведения станут своеобразными клубами для общения и развития. Но это дело будущего: пока что первый детский сад семейного типа в Алексеевке работает всего неделю.