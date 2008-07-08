В Гомеле осы лишили прогулки воспитанников детского сада

Для уничтожения опасных насекомых на место прибыли сотрудники МЧС. Причем как отмечают сами спасатели подобный вызов за сутки у них не первый

Дикие осы встречаются не только в дикой природе. Они часто селятся по соседству с людьми: чердаки, веранды, сараи заменяют им дупла в деревьях. В этот раз для своего гнезда перепончатокрылые выбрали крыльцо веранды в детском саду.

Спасатели прибыли на место и сменив пожарные шлемы на шляпы пчеловодов, в течении 10 минут уничтожили гнездо. В последнее время подобные вызовы участились: только вчера гомельские спасатели выезжали на борьбу с насекомыми четыре раза.

К борьбе с опасными насекомыми нужно подходить серьёзно. Для человека с аллергической реакцией укусы насекомых чреваты большими проблемами.

В больницу Владимир Иванович поступил в состоянии анафилактического шока. Сейчас его состояние стабильно. А вот последствия общения с осами вдали от медучреждений порой оказываются смертельными.

Подобные случаи - не повод объявить тотальную войну осам и шмелям. Однако дополнительная осторожность с опасными насекомыми лишней не будет.





Для своего гнезда перепончатокрылые выбрали крыльцо веранды.