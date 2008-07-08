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В Гомеле осы лишили прогулки воспитанников детского сада

08 июля 2008 18:29
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Для своего гнезда перепончатокрылые выбрали крыльцо веранды.
Для уничтожения опасных насекомых на место прибыли сотрудники МЧС.  Причем как отмечают сами спасатели подобный вызов за сутки у них не первый
 
Дикие осы встречаются не только в дикой природе. Они часто селятся по соседству с людьми: чердаки, веранды, сараи заменяют им дупла в деревьях. В этот раз для своего гнезда перепончатокрылые выбрали крыльцо веранды в детском саду.
 
Спасатели прибыли на место и сменив пожарные шлемы на шляпы пчеловодов, в течении 10 минут уничтожили гнездо. В последнее время подобные вызовы участились: только вчера гомельские спасатели выезжали на борьбу с насекомыми четыре раза.
 
К борьбе с опасными насекомыми нужно подходить серьёзно.  Для человека с аллергической реакцией укусы насекомых чреваты большими проблемами.
 
В больницу Владимир Иванович поступил в состоянии анафилактического шока. Сейчас его состояние стабильно.  А вот последствия общения с  осами вдали от медучреждений порой  оказываются смертельными.
 
Подобные  случаи -  не повод объявить тотальную войну осам и шмелям. Однако дополнительная осторожность с опасными насекомыми лишней не будет.
 

 
# общество # Детские сады в Беларуси

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