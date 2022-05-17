В этот день мир узнал о цветной фотографии и вакцинации. Что ещё произошло 17 мая?

17 мая отмечается Всемирный день электросвязи и информационного общества. Праздник учрежден ООН в 2006 году с целью повышения уровня осведомленности о возможностях интернета, а также о путях преодоления «цифрового разрыва». Этот день – профессиональный праздник всех программистов, системных администраторов, интернет-провайдеров, веб-дизайнеров и всех остальных людей, занятых в сфере информационных технологий. Дата выбрана в связи с тем, что 17 мая 1865 года в Париже было подписано первое Международное телеграфное соглашение и был основан Международный телеграфный союз. C 1932 года – Международный союз электросвязи.
17 мая считается также днем рождения интернета. Именно в этот день в 1991 году на официальном уровне был утвержден стандарт для страниц Всемирной паутины – World Wide Web. К тому времени уже достаточно приемлемо работали электронная почта, перекачка данных и рассылки новостей для работы с клиентами компаний. Авторство изобретения интернета принадлежит Тиму Бернерсу-Ли, которому помогал Роберт Кайо. Сегодня Всемирная паутина – это колоссальная сеть, соединяющая миллионы рассредоточенных по миру веб-серверов.
Цветная фотография, сделанная по методу Джеймса Максвелла, была впервые публично продемонстрирована миру 17 мая 1861 года. Известный физик, ранее доказавший, что любой цвет можно получить смешением красного, зеленого и синего, применил свое открытие в области фотографии. Максвелл отснял ленту трижды – с наложением трех одноцветных фильтров. Получившиеся черно-белые позитивы при наложении и пропускании через соответствующие светофильтры давали цветное изображение. Максвелл смог продемонстрировать цветную фотографию за 15 лет до того, как создание новых фотографических эмульсий сделало это по-настоящему возможным.
Основоположник вакцинации, английский врач Эдвард Дженнер, родился 17 мая 1749 года. В мае 1774 года в рамках эксперимента он привил вакциной на основе коровьей оспы восьмилетнего мальчика, впоследствии дожившего до старости. Спустя два года Дженнер выпустил знаменитую брошюру «Исследование причин и действие коровьей оспы» за собственный счет, поскольку королевское научное сообщество отнеслось к методу доктора с недоверием. Сомнения отпали, когда военнослужащих британской армии и флота привили от оспы в приказном порядке и ни с кем плохого не случилось.
Впервые в русской истории было принято решение поставить памятник еще при жизни героя 17 мая в 1801 году. В этот день в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие памятника великому полководцу Александру Суворову. После победы в 1799 году русско-австрийской армии под командованием фельдмаршала над войсками Наполеона российский император Павел I повелел возвести памятник Суворову – полководцу, не знавшему поражений за всю свою боевую жизнь. Автором монумента стал скульптор Михаил Козловский. Генералиссимус был представлен в образе древнеримского Бога войны Марса. Козловский в своей работе не стремился к полному сходству, а хотел прославить талант полководца. Поэтому наличие портретного сходства скульптуры и генералиссимуса заметно лишь в чертах лица.
Пусть вам этот день запомнится чем-то хорошим!