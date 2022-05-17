В этот день мир узнал о цветной фотографии и вакцинации. Что ещё произошло 17 мая?

Всемирный день электросвязи и информационного общества

17 мая отмечается Всемирный день электросвязи и информационного общества. Праздник учрежден ООН в 2006 году с целью повышения уровня осведомленности о возможностях интернета, а также о путях преодоления «цифрового разрыва». Этот день – профессиональный праздник всех программистов, системных администраторов, интернет-провайдеров, веб-дизайнеров и всех остальных людей, занятых в сфере информационных технологий. Дата выбрана в связи с тем, что 17 мая 1865 года в Париже было подписано первое Международное телеграфное соглашение и был основан Международный телеграфный союз. C 1932 года – Международный союз электросвязи. День рождения интернета

17 мая считается также днем рождения интернета. Именно в этот день в 1991 году на официальном уровне был утвержден стандарт для страниц Всемирной паутины – World Wide Web. К тому времени уже достаточно приемлемо работали электронная почта, перекачка данных и рассылки новостей для работы с клиентами компаний. Авторство изобретения интернета принадлежит Тиму Бернерсу-Ли, которому помогал Роберт Кайо. Сегодня Всемирная паутина – это колоссальная сеть, соединяющая миллионы рассредоточенных по миру веб-серверов. 17 мая 1861 года впервые публично продемонстрировали цветную фотографию

Цветная фотография, сделанная по методу Джеймса Максвелла, была впервые публично продемонстрирована миру 17 мая 1861 года. Известный физик, ранее доказавший, что любой цвет можно получить смешением красного, зеленого и синего, применил свое открытие в области фотографии. Максвелл отснял ленту трижды – с наложением трех одноцветных фильтров. Получившиеся черно-белые позитивы при наложении и пропускании через соответствующие светофильтры давали цветное изображение. Максвелл смог продемонстрировать цветную фотографию за 15 лет до того, как создание новых фотографических эмульсий сделало это по-настоящему возможным. 17 мая 1749 года родился основоположник вакцинации Эдвард Дженнер

Основоположник вакцинации, английский врач Эдвард Дженнер, родился 17 мая 1749 года. В мае 1774 года в рамках эксперимента он привил вакциной на основе коровьей оспы восьмилетнего мальчика, впоследствии дожившего до старости. Спустя два года Дженнер выпустил знаменитую брошюру «Исследование причин и действие коровьей оспы» за собственный счет, поскольку королевское научное сообщество отнеслось к методу доктора с недоверием. Сомнения отпали, когда военнослужащих британской армии и флота привили от оспы в приказном порядке и ни с кем плохого не случилось. В этот день в 1801 году впервые в русской истории поставили памятник при жизни – Суворову