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В его создании может поучаствовать каждый. В центре Минска появится всенародный памятник

18 марта 2022 14:18
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Новости Беларуси. Фронтовая треуголка и трехметровое бронзовое дерево. В Минске разработали проект народного памятника, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В его создании может поучаствовать каждый. В центре Минска появится всенародный памятник-1

Ко Дню Независимости в парке Победы появится необычная скульптура – «Живая память благодарных поколений». Она будет состоять из двух частей – письма-треугольника времен Великой Отечественной войны как символа прошлого и дерева из современности. Автор проекта – скульптор Владимир Слободчиков. Скульптуру отольют из разных металлов: письмо – из литейного силумина, дерево – из бронзы.

В его создании может поучаствовать каждый. В центре Минска появится всенародный памятник-4

Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин:
Это народный проект. Люди сами должны понимать, что такая память для нас просто необходима. Символично, что это проводится именно в Год исторической памяти. А второе – то, что действительно каждый сегодня вкладывает в это дело частичку себя, своей души, своего внимания.

В его создании может поучаствовать каждый. В центре Минска появится всенародный памятник-7

Памятник станет всенародным. В его создании может принять участие любой желающий. Для этого до 9 мая нужно принести в музей истории Великой Отечественной войны сохранившиеся советские монеты. Они станут единым сплавом в памятном знаке. На данный момент их собрано свыше 19 тысяч.

# Скульптура # общество # Ольга Чемоданова # Фотофакт

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