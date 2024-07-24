В Дзержинске реконструируют городской стадион

Новости Беларуси. В Дзержинске приступили к реконструкции городского стадиона. Проект масштабный. Сейчас демонтируется устаревшее оборудование, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В проекте предусмотрена полная замена трибун для зрителей и увеличение количества посадочных мест до 1600. Также на стадионе обновят скамейки запасных игроков, электронное табло и футбольные ворота. Появится мощная система освещения. На беговых дорожках стадиона и в баскетбольном секторе уложат новый асфальт.

Александра Герасенко, директор Физкультурно-оздоровительного центра «Единство» Дзержинского района:

Комплекс тренажеров и турников, который давно поселился на стадионе, будет перенесен к мини-футбольной площадке, а сама мини-футбольная площадка также получит новое искусственное покрытие и ограждение.