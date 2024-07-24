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В Дзержинске реконструируют городской стадион

24 июля 2024 18:05
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Новости Беларуси. В Дзержинске приступили к реконструкции городского стадиона. Проект масштабный. Сейчас демонтируется устаревшее оборудование, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Дзержинске реконструируют городской стадион-1

В проекте предусмотрена полная замена трибун для зрителей и увеличение количества посадочных мест до 1600. Также на стадионе обновят скамейки запасных игроков, электронное табло и футбольные ворота. Появится мощная система освещения. На беговых дорожках стадиона и в баскетбольном секторе уложат новый асфальт.

В Дзержинске реконструируют городской стадион-4

Александра Герасенко, директор Физкультурно-оздоровительного центра «Единство» Дзержинского района:
Комплекс тренажеров и турников, который давно поселился на стадионе, будет перенесен к мини-футбольной площадке, а сама мини-футбольная площадка также получит новое искусственное покрытие и ограждение.

В Дзержинске реконструируют городской стадион-7

Будут соблюдены и все меры безопасности. На стадионе установят 14 камер видеонаблюдения и систему аварийного освещения.

# Социальная инфраструктура # общество # Новости Минска и Минской области

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