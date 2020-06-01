«В детстве очень хотела в армию». Десантники навестили воспитанников Витебского детского дома и показали необычное шоу

Новости Беларуси. Нестандартный подарок воспитанникам детского дома в День защиты детей преподнесли витебские десантники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одном выступлении – вся мощь белорусской армии. Десантники показали не только армейский рукопашный бой, который вобрал в себя лучшее из многих единоборств мира, они устроили настоящее эффектное шоу. Делали сальто и выстроили живую пирамиду.

Варвара Королева, воспитанница Витебского детского дома:

Мне очень понравилось, особенно эти спортивные номера, когда они били об себя эти палки, ложились на гвозди, кирпичи разбивали. Очень спортивные ребята, мне очень нравится. В детстве очень хотела в армию.

Милена Аксаментова, воспитанница Витебского детского дома:/

Очень классно получилось, мужчины крепкие. Представление было красивое. Армия у нас классная.

Евгений Полочанин, гвардеец 103-й витебской воздушно-десантной бригады:

В армии мы все время работаем, делаем все, чтобы защитить наше будущее, наше будущее поколение. И показать, что каждый мужчина, будущий мужчина должен попасть в армию и должен стать защитником своего Отечества и своего тоже будущего народа.