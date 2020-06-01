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«В детстве очень хотела в армию». Десантники навестили воспитанников Витебского детского дома и показали необычное шоу

01 июня 2020 11:54
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Новости Беларуси. Нестандартный подарок воспитанникам детского дома в День защиты детей преподнесли витебские десантники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В детстве очень хотела в армию». Десантники навестили воспитанников Витебского детского дома и показали необычное шоу-1

«В детстве очень хотела в армию». Десантники навестили воспитанников Витебского детского дома и показали необычное шоу-3

«В детстве очень хотела в армию». Десантники навестили воспитанников Витебского детского дома и показали необычное шоу-5

«В детстве очень хотела в армию». Десантники навестили воспитанников Витебского детского дома и показали необычное шоу-7

В одном выступлении – вся мощь белорусской армии. Десантники показали не только армейский рукопашный бой, который вобрал в себя лучшее из многих единоборств мира, они устроили настоящее эффектное шоу. Делали сальто и выстроили живую пирамиду.

«В детстве очень хотела в армию». Десантники навестили воспитанников Витебского детского дома и показали необычное шоу-10

Варвара Королева, воспитанница Витебского детского дома:
Мне очень понравилось, особенно эти спортивные номера, когда они били об себя эти палки, ложились на гвозди, кирпичи разбивали. Очень спортивные ребята, мне очень нравится. В детстве очень хотела в армию.

«В детстве очень хотела в армию». Десантники навестили воспитанников Витебского детского дома и показали необычное шоу-13

Милена Аксаментова, воспитанница Витебского детского дома:/
Очень классно получилось, мужчины крепкие. Представление было красивое. Армия у нас классная.

«В детстве очень хотела в армию». Десантники навестили воспитанников Витебского детского дома и показали необычное шоу-16

Евгений Полочанин, гвардеец 103-й витебской воздушно-десантной бригады:
В армии мы все время работаем, делаем все, чтобы защитить наше будущее, наше будущее поколение. И показать, что каждый мужчина, будущий мужчина должен попасть в армию и должен стать защитником своего Отечества и своего тоже будущего народа.

«В детстве очень хотела в армию». Десантники навестили воспитанников Витебского детского дома и показали необычное шоу-19

«В детстве очень хотела в армию». Десантники навестили воспитанников Витебского детского дома и показали необычное шоу-21

«В детстве очень хотела в армию». Десантники навестили воспитанников Витебского детского дома и показали необычное шоу-23

«В детстве очень хотела в армию». Десантники навестили воспитанников Витебского детского дома и показали необычное шоу-25

Дети долго не отпускали гостей уже после выступления и даже вызвали их на своеобразный батл. Спортивная подготовка отдельных воспитанников впечатлила даже военных. После окончания шоу подростки смогли сделать селфи с военнослужащими.

# Дети # общество # Варвара Королева # Милена Аксаментова # Евгений Полочанин # Фотофакт

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