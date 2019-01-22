В деревне Зиняки Щучинского района почтили память более 400 сельчан, которых сожгли во время Великой Отечественной

Новости Беларуси. Ровно 75 лет небольшая деревушка в Щучинском районе – Зиняки – повторила судьбу Хатыни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 января 1944-го там были сожжены более 400 человек. Сегодня, 22 января 2019-го, на этом месте почтили память погибших.

Трагедия в деревне разыгралась на рассвете. Три сотни карателей окружили населенный пункт. После чего выгнали местных жителей на улицу, стариков и инвалидов, которые не смогли выйти сами, расстреляли. Остальных заперли в сараях и подожгли.