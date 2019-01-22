В деревне Зиняки Щучинского района почтили память более 400 сельчан, которых сожгли во время Великой Отечественной
Новости Беларуси. Ровно 75 лет небольшая деревушка в Щучинском районе – Зиняки – повторила судьбу Хатыни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 января 1944-го там были сожжены более 400 человек. Сегодня, 22 января 2019-го, на этом месте почтили память погибших.
Трагедия в деревне разыгралась на рассвете. Три сотни карателей окружили населенный пункт. После чего выгнали местных жителей на улицу, стариков и инвалидов, которые не смогли выйти сами, расстреляли. Остальных заперли в сараях и подожгли.
Тогда погибли более 400 сельчан, из них 68 детей. Чудом удалось спастись лишь некоторым. С тех пор каждый год 22 января в этом местечке собирается общественность и родные тех, кому посчастливилось выжить.
Лилия Чеботаревич, житель деревни Зиняки:
С пятницы на субботу их палили. В 4 часа утра, рассказывают, это было.
Елена Пасюта, заместитель председателя Щучинского райисполкома:
Сегодняшнее мероприятие – первое в рамках 75-летнего юбилея освобождения нашей Беларуси. Сегодня здесь собрались молодое поколение, поколение ветеранов, старшее поколение, которое практически уже не помнит тех событий, но наша память должна жить в наших сердцах.
В память о трагедии установлен обелиск матери, держащей на руках ребенка, а на месте захоронения – мемориальный комплекс. Только в Щучинском районе в годы войны судьбу Хатыни повторили две деревни. Всего же фашисты сожгли или расстреляли около 7,5 тысяч мирных жителей.