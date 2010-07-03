В День Независимости в Бресте открылся один из лучших в Европе картинговых стадионов, а по Гомелю проехали байкеры

Праздничные мероприятия прошли сегодня по всей Беларуси. В каждой области ко Дню Независимости Республики приготовили свои сюрпризы.

ГОМЕЛЬ

В Гомеле уклад традиционных для празднования Дня Независимости шествий решили разнообразить звуками сотен мощных моторов.

Мотоколонна «Железных братьев» пересекла областной центр и наполнила город звуком безграничной свободы и романтики.

Ещё немного техники военной — той самой, которая принесла 65 лет назад победу над фашизмом. Правда, сегодня мощная броня не пугает — танки-модели безопасны даже для детей.

Праздничные мероприятия к вечеру полностью поглотили Гомель. На пяти крупнейших площадках города в самом разгаре концертные программы.

ВИТЕБСК

Праздничные мероприятия в Витебске начались стилизованным театрализованным шествием. В составе красочной процессии по Площади Победы проехали даже многотонный БелАЗ и первая в Беларуси передвижная АЗС.

Оригинальные мини-представления стали самой зрелищной частью праздника.

Музей военной техники под открытым небом к празднику пополнился летными машинами и бронетранспортерами.



Сфотографироваться с МИ-24 по прозвищу «Крокодил» спешат и взрослые, и дети.

Гулянья на главной городской площади продолжатся до ночи. Впереди — праздничный концерт и салют

БРЕСТ

А в Бресте каждый житель мог сегодня признаться в любви к своей стране. Необычная акция прошла на сцене брестского амфитеатра.

Ажиотаж сегодня и в ЗАГСах. Многие влюбленные пары выбрали этот день как самый благополучный для регистрации семейных союзов.

Необыкновенно горячие эмоции сегодня царили и на спортивных аренах города. Подарком для любителей быстрой езды стал новый картинговый стадион — один из лучших в Европе.

Впереди еще целый коктейль незабываемых впечатлений. Вечером брестчане вместе со всей страной споют главную песню республики. А завершится праздник яркой феерией

МОГИЛЕВ

В Могилёве по случаю праздника одна из главныхдостопримечательностей города — улица Ленинская — превратилась в большую межнациональную кулинарную ярмарку.

Чего здесь только нет: армянский лю-ля кебаб, грузинский хинкали, еврейские маковники, украинские варенники и конечно белорусские драники. Лучшие кулинары города разных национальностей приглашают всех желающих познакомиться с особенностями их кухни.

Для любителей стиля ретро на Советской площади работает выставка старинных автомобилей. Москвич 56-го года, Опель 30-го, Газ 44-го. Все авто на ходу и в отличном состоянии.

Любой желающий мог не только сфотографироваться с экспонатами, но и ощутить себя настоящим водителем за рулём железных коней с почти полувековой историей

ГРОДНО

В Гродно впервые на вахту к Вечному огню в парке Жилибера заступил молодежный отряд почетного караула. Это десятка избранных — учащиеся школ, колледжей и студенты вузов.

Сегодня во время митинга ко Дню Независимости ребята прошли боевое крещение.Теперь три дня в неделю по два часа отряд будет нести вахту у памятников и мест воинских захоронений. И так на всех государственных праздниках.

А в Старом городе развернулась выставка народных промыслов. Мастера представили ручные поделки самых разных техник и видов декоративно-прикладного искусства. Своё творчество демонстрировали как любители, так и признанные умельцы народных ремёсел.



Музыкальный марафон с участием народных коллективов завершился. В небо взмыл воздушный шар. А уже буквально через несколько минут на Советской площади молодежь увидит необычный концерт. Вместе выступят белорусские и российские звезд эстрады.

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Самая интересная и обширная праздничная программа столичного региона сегодня развернулась в Логойске.

На площадке городского парка музыкальный праздник подарили зрителям шесть коллективов сельских домов культуры.

А любители активного отдыха нашли для себя развлечение на логойском стадионе. Здесь прошел футбольный поединок между логойской и минской командами.

Логойск превратился в один большой аттракцион. На протяжении дня тут можно покататься на квадрациклах и понаблюдать, а то и поучаствовать в борьбе сумо. Уже совсем скоро праздник переместится на Центральную площадь, где пройдет концерт звезд белорусской эстрады...