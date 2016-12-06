В декабре «Евроопт» разыграет две квартиры: двухкомнатную и трехкомнатную

Новости Беларуси. Больше 1000 денежных призов, три автомобиля и однокомнатная квартира в Минске:

5 декабря стали известны имена победителей 21 тура народной игры «Удача в Придачу» от «Евроопт».

Какие еще сюрпризы торговая сеть готовит своим покупателям в преддверии Нового Года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

21 тур игры Удача в придачу стал по-настоящему сенсационным: почти полмиллиона участников, больше 2 миллионов игровых кодов – и это рекорд! А также беспрецедентно щедрые призы. Кроме 3 автомобилей и денежных призов

«Евроопт» – впервые! – разыграл уютную однокомнатную квартиру в Минске!

Судьбу главного приза определил народный артист Анатолий Ярмоленко. Он же и вручил ключи от заветных метров первому новоселу.

Мария Ромашко:

Я никогда не задавалась целью, чтобы выиграть, нет. Я шла за обычной покупкой Евроопт. Потом девочкам говорю: «Ну, дайте мне «В придачу»».

Но главный подарок для 74-летней минчанки – визит любимого артиста.

За все время проведения игры «Удача в придачу» ее призерами стали более 20 тысяч белорусов. А перед новым годом «Евроопт» готов удивлять еще больше!

Андрей Зубков, председатель совета директоров сети магазинов «Евроопт»:

В декабре будет ещё два розыгрыша. Будут разыграны, наравне с машинами и денежными призами, еще две квартиры: двухкомнатная и трехкомнатная.

А чтобы стать победителем декабрьских туров, достаточно

сделать покупку в любом магазине торговой сети или в интернет-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл» на сумму не менее 10 рублей.

При этом в чеке обязательно должен быть один из товаров удачи.

За каждые 10 рублей в чеке начисляется один игровой код. Чем их больше, тем выше шансы на победу.

Покупатели, которые выигрывали, как правило, участвовали в большинстве проведенных туров. История Марты Моториной только подтверждает это золотое правило: женщина несколько месяцев месяца собирала коды.

Марта Моторина:

Спасибо за такую уникальную возможность – участвовать в подобных розыгрышах.

Первым делом профессиональный водитель, еще один призер, заглянет под капот новенького авто. А уже потом с супругой распланирует поездку на море.

Лидия Карась:

Эмоции переполняют меня. Я очень счастлива. Возьмем всю семью, посадим и поедем кататься!

А вот Стрельцовы из Минска шутят: машину выиграли специально для своего 4-месячного малыша. Ведь именно покупки для сына принесли паре ключи от машины.

Наталья Стрельцова:

Кричала, радовалась, прыгала от счастья.

3 декабря стартовал уже 22 тур народной игры «Удача в придачу!».

На кону снова больше 1000 денежных призов, три новеньких автомобиля и двухкомнатная квартира в Минске. И ее обладателем может каждый покупатель «Евроопта».