В декабре «Евроопт» разыграет две квартиры: двухкомнатную и трехкомнатную

Новости Беларуси. Больше 1000 денежных призов, три автомобиля и однокомнатная квартира в Минске:
5 декабря стали известны имена победителей 21 тура народной игры «Удача в Придачу» от «Евроопт».
Какие еще сюрпризы торговая сеть готовит своим покупателям в преддверии Нового Года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
21 тур игры Удача в придачу стал по-настоящему сенсационным: почти полмиллиона участников, больше 2 миллионов игровых кодов – и это рекорд! А также беспрецедентно щедрые призы. Кроме 3 автомобилей и денежных призов
«Евроопт» – впервые! – разыграл уютную однокомнатную квартиру в Минске!
Судьбу главного приза определил народный артист Анатолий Ярмоленко. Он же и вручил ключи от заветных метров первому новоселу.
Мария Ромашко:
Я никогда не задавалась целью, чтобы выиграть, нет. Я шла за обычной покупкой Евроопт. Потом девочкам говорю: «Ну, дайте мне «В придачу»».
Но главный подарок для 74-летней минчанки – визит любимого артиста.
За все время проведения игры «Удача в придачу» ее призерами стали более 20 тысяч белорусов. А перед новым годом «Евроопт» готов удивлять еще больше!
Андрей Зубков, председатель совета директоров сети магазинов «Евроопт»:
В декабре будет ещё два розыгрыша. Будут разыграны, наравне с машинами и денежными призами, еще две квартиры: двухкомнатная и трехкомнатная.
А чтобы стать победителем декабрьских туров, достаточно
сделать покупку в любом магазине торговой сети или в интернет-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл» на сумму не менее 10 рублей.
При этом в чеке обязательно должен быть один из товаров удачи.
За каждые 10 рублей в чеке начисляется один игровой код. Чем их больше, тем выше шансы на победу.
Покупатели, которые выигрывали, как правило, участвовали в большинстве проведенных туров. История Марты Моториной только подтверждает это золотое правило: женщина несколько месяцев месяца собирала коды.
Марта Моторина:
Спасибо за такую уникальную возможность – участвовать в подобных розыгрышах.
Первым делом профессиональный водитель, еще один призер, заглянет под капот новенького авто. А уже потом с супругой распланирует поездку на море.
Лидия Карась:
Эмоции переполняют меня. Я очень счастлива. Возьмем всю семью, посадим и поедем кататься!
А вот Стрельцовы из Минска шутят: машину выиграли специально для своего 4-месячного малыша. Ведь именно покупки для сына принесли паре ключи от машины.
Наталья Стрельцова:
Кричала, радовалась, прыгала от счастья.
3 декабря стартовал уже 22 тур народной игры «Удача в придачу!».
На кону снова больше 1000 денежных призов, три новеньких автомобиля и двухкомнатная квартира в Минске. И ее обладателем может каждый покупатель «Евроопта».