В Брестской области раскрыли схему ввоза автомобилей без растаможки

Новости Беларуси. Преступную схему ввоза автомобилей без растаможки выявили брестские правоохранители совместно с таможенниками. Более полугода несколько жителей Кобрина перегоняли машины из Европы через пункт оформления «Варшавский мост», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы избежать уплаты таможенных платежей, меняли регистрационные номера, якобы транспорт зарегистрирован в Беларуси и России. Чтобы усыпить бдительность правоохранителей, мужчины пересекали границу ночью и размещали знак «инвалид» на авто. С января по сентябрь 2022-го злоумышленники ввезли таким образом в страну 12 машин.

Дмитрий Зайцев, начальник отделения УУР УВД Брестской области:

Оперативники уголовного розыска областного УВД вместе с сотрудниками Брестской таможни пресекли деятельность по незаконному ввозу автомобилей из Европы без уплаты таможенных платежей. У фигурантов обнаружены и изъяты транспортные средства с поддельными идентификационными номерами, комплекты регистрационных знаков и документов.