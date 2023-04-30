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В Брестской области раскрыли схему ввоза автомобилей без растаможки

30 апреля 2023 08:30
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Новости Беларуси. Преступную схему ввоза автомобилей без растаможки выявили брестские правоохранители совместно с таможенниками. Более полугода несколько жителей Кобрина перегоняли машины из Европы через пункт оформления «Варшавский мост», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Брестской области раскрыли схему ввоза автомобилей без растаможки-1

Чтобы избежать уплаты таможенных платежей, меняли регистрационные номера, якобы транспорт зарегистрирован в Беларуси и России. Чтобы усыпить бдительность правоохранителей, мужчины пересекали границу ночью и размещали знак «инвалид» на авто. С января по сентябрь 2022-го злоумышленники ввезли таким образом в страну 12 машин.  

В Брестской области раскрыли схему ввоза автомобилей без растаможки-4

Дмитрий Зайцев, начальник отделения УУР УВД Брестской области:  
Оперативники уголовного розыска областного УВД вместе с сотрудниками Брестской таможни пресекли деятельность по незаконному ввозу автомобилей из Европы без уплаты таможенных платежей. У фигурантов обнаружены и изъяты транспортные средства с поддельными идентификационными номерами, комплекты регистрационных знаков и документов.  

В Брестской области раскрыли схему ввоза автомобилей без растаможки-7

За уклонение от уплаты платежей, взимаемых таможенными органами, следователями возбуждено уголовное дело.  

# Мошенничество # общество # Дмитрий Зайцев # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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