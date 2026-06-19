В Бресте пройдут мероприятия, приуроченные к 85-летию с начала Великой Отечественной войны

В эти дни Брест превращается в центр притяжения для десятков делегаций: сотни людей прибывают в город, который первым встал на пути фашизма. Они приезжают, чтобы почтить память героев, не побоявшихся дать отпор захватчикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Щерба, заместитель председателя Брестского городского исполнительного комитета:

Едет и техника времен Великой Отечественной войны, и из «Беларусьфильма», и техника, которая находится у наших реконструкторов. Будет конница, будут летать самолеты. Нашими городскими предприятиями готовится ряд макетов времен Великой Отечественной войны. Это пограничные заставы, мосты. Стараемся в этом году сделать все, чтобы с любой точки которое будет просматриваться непосредственно поле реконструктора, оно было удобно для всех желающих посмотреть.

Чтобы как можно больше людей смогли увидеть реконструкцию во всех деталях, ключевые эпизоды будут транслироваться на двух больших экранах. Организаторы ожидают большой наплыв зрителей и просят по возможности пользоваться общественным транспортом – он будет работать всю ночь.