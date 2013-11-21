Новости Беларуси. Аномально теплая осень продолжает преподносить сюрпризы. Несмотря на то, что температурный градус вернулся к норме в ботаническом саду Горецкой сельхозакадемии зацвело волчье лыко. Обычно это происходит только в начале апреля. Однако растение все-таки перепутало времена года.

Цветут сейчас в ботаническом саду декоративная капуста, снежно-ягодник и другие растения. Но для них, в отличие от волчьего лыка, привычны и снег, и мороз до минус пяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фаина Бондарева, старший преподаватель кафедры биологии Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова:

Для наших растений средней полосы это неестественно, хотя исключения бывают. И обычно такие явления можем наблюдать не только для волчьего лыка, а для любых растений при теплой осени. Если бы такая температура продлилась до Нового года, мы могли бы получить цветущие яблони, что иногда и случается.