В библиотеки России поступил «черный список» книг

Библиотекарь города Орска Оренбургской области сообщила о том, что работникам поступил «черный список» от Госнаркоконтроля. Около 40 книг известных мировых авторов запрещено выдавать читателям.

Блоггер ts_orsk, библиотекарь из города Орска пишет в своем блоге: «Сегодня на моей любимой работе «администрация довела до сведения своих сотрудников» список книг, запрещенных в библиотеках России Госнаркоконтролем. Это книги, якобы пропагандирующие наркоманию. <…> Занятно, что велят изъять Гарленда «Пляж», и в то же время это программное произведение, которое спрашивают студенты-филологи».

Как сообщает GZT.RU, акция по изъятию из библиотеки «пропагандирующих наркотики» книг была проведена местными наркополицейскими в рамках обычной профилактической работы.

«В Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях есть статьи, которые предусматривают административную ответственность за распространение в том числе и литературы, содержащей признаки скрытой рекламы или пропаганды наркотических средств, – пояснил начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики ФСКН по Оренбургской области Владимир Благодарский. – Закон позволяет нам изымать подобную литературу по судебному решению. Однако за все время существования нашей службы в Оренбургской области фактов привлечения к административной ответственности по этой статье не было».

Полный перечень книг, запрещенных ФСКН, который опубликовала автор поста, выглядит так:

1. Агеев М. Роман с кокаином

2. Айлетт С. Шаманский космос

3. Баттс К. Ибица

4. Баттс К. Ибица – это глагол

5. Берроуз У. Джанки. Гомосек

6. Блинкоу Н. Наркосвященник

7. Вулф Т. Электропрохладительный кислотный тест

8. Гайдук Д. Джунгли Джатаки

9. Гайдук Д. Растманские сказки и всё такое

10. Гарленд А. Пляж

11. Горалик Л., Кузнецов С. Нет

12. Гостева А. Travel ангец

13. Гринспун Л., Бакалар Д.Б. Марихуана: запретное лекарство

14. Гроф С. За пределами мозга

15. Гроф С., Хелифакс Д. Человек перед лицом смерти

16. Колин М. Измененное состояние

17. Кроули А. Дневник наркомана

18. Кузнецов С. Семь Лепестков

19. Лири Т. Семь языков Бога

20. Лири Т., Метцнер Р., Олперт Р. Психоделический опыт. Руководство на основе

21. Морозов А.И. Разведение грибов. Мицелий

22. Перес-Реверте А. Королева Юга

23. Пьонтек Т. Героин

24. Сборник рассказов «Диско 2000»

25. Собрание воспоминаний «Тимоти Лири. Искушение будущим»

26. Соколов Д. Психогенные грибы

27. Стивенс Д. Штурмуя небеса

28. Тэлвелл М. Корни травы

29. Уэлш И. На игле

30. Уэлш И. Порно

31. Уэлш И. Эйсид хаус

32. Уэлш И. Экстази

33. Фаррен М. Джим Моррисон после смерти

34. Филипп Дик. Помутнение

35. Хантер С.Томпсон. Страх и отвращение в Лас-Вегасе

36. Хелл Р. Погнали

37. Шульгины А. и Э. Фэнэтиламины, которые я знал и любил



Удивительно, но многие авторы, посвятившие наркотикам не одно свое произведение, в числе запрещенных не фигурируют: это Карлос Кастанеда и Виктор Пелевин, Фредерик Бегбедер, Олдос Хаксли.

С учетом настолько неопределенных критериев отбора, под определение «пропаганды наркотиков» может попасть и самый известный британский детектив Шерлок Холмс, и Анна Каренина, которая только «морфином по ночам... могла заглушить страшные мысли...»