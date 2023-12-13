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В БГУ проходит выставка «История советской ёлочной игрушки»

13 декабря 2023 06:27
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Около 100 украшений второй половины прошлого века. В БГУ открыта выставка «История советской елочной игрушки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В БГУ проходит выставка «История советской ёлочной игрушки»-1

Оригинальные фабричные изделия того времени сделаны из пластмассы, папье-маше и стекла.

В БГУ проходит выставка «История советской ёлочной игрушки»-4

Также для создания особой атмосферы советского периода на выставке представлены детские фотографии с новогодних утренников преподавателей исторического факультета университета.

В БГУ проходит выставка «История советской ёлочной игрушки»-7

Илона Рябцева, студентка Исторического факультета БГУ:
Наша экспозиция представляет игрушки второй половины XX века. И когда я веду экскурсию, сперва я обращаю внимание на игрушки с советской символикой, потому что они были очень популярны в 50-е годы. И в самом конце я рассказываю, из каких материалов изготавливались игрушки. Потому что материалы были разнообразные: от картонажа до стекла, к которому мы привыкли.

В БГУ проходит выставка «История советской ёлочной игрушки»-10

Предшественники игрушек нашего времени отличались тематикой, контекстом, отражали исторические события. Экспозицию можно посетить до 15 декабря.

# Выставки в Минске # общество

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