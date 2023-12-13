В БГУ проходит выставка «История советской ёлочной игрушки»

Илона Рябцева, студентка Исторического факультета БГУ:

Наша экспозиция представляет игрушки второй половины XX века. И когда я веду экскурсию, сперва я обращаю внимание на игрушки с советской символикой, потому что они были очень популярны в 50-е годы. И в самом конце я рассказываю, из каких материалов изготавливались игрушки. Потому что материалы были разнообразные: от картонажа до стекла, к которому мы привыкли.