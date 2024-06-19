Прямой эфир

В БГПУ имени Максима Танка поздравили китайских магистрантов с окончанием учебного года

19 июня 2024 06:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

С успешным окончанием учебного года в Педагогическом университете имени Максима Танка поздравили китайских магистрантов. В вузе проходят обучение около 250 граждан КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В БГПУ имени Максима Танка поздравили китайских магистрантов с окончанием учебного года-1

Творческие номера представили магистранты факультета эстетического образования. Интерес зарубежных студентов к педагогической профессии только возрастает. Из 850 иностранцев.

В БГПУ имени Максима Танка поздравили китайских магистрантов с окончанием учебного года-4

Чжан Цзунин, выпускница Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка:
Я планирую остаться преподавателем русского языка, и я буду возвращаться в Китай с высоким профессиональным знанием и опытом, который я получила в БГПУ.

В БГПУ имени Максима Танка поздравили китайских магистрантов с окончанием учебного года-7

Александр Маковчик, проректор по учебной работе Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка:
Китайские студенты нацелены на возвращение на свою родину и работу уже в Китайской Народной Республике. Но у нас есть положительные примеры, что те, кто заканчивает аспирантуру, защищают диссертацию, остаются у нас в университете, работают в качестве педагогов.

В БГПУ имени Максима Танка поздравили китайских магистрантов с окончанием учебного года-10

Китайская Народная Республика сегодня является основным партнером БГПУ. Накануне педагогический вуз подписал очередной договор о сотрудничестве с китайским Университетом Хэси. Кроме того, в этом году для иностранных студентов в БГПУ открыли новую специальность по направлению физическая культура и спорт.

# Выпускной # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Брест принимает патриотические игры «Зарничка», «Зарница» и «Орлёнок»
19 июня 2024 06:21

Брест принимает патриотические игры «Зарничка», «Зарница» и «Орлёнок»

Перегрев организма – как избежать солнечного удара?
18 июня 2024 20:28

Перегрев организма – как избежать солнечного удара?

Светницкий: Родина всегда будет притягивать человека, даже если он уедет за границу
18 июня 2024 20:27

Светницкий: Родина всегда будет притягивать человека, даже если он уедет за границу