В БГПУ имени Максима Танка поздравили китайских магистрантов с окончанием учебного года

С успешным окончанием учебного года в Педагогическом университете имени Максима Танка поздравили китайских магистрантов. В вузе проходят обучение около 250 граждан КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Творческие номера представили магистранты факультета эстетического образования. Интерес зарубежных студентов к педагогической профессии только возрастает. Из 850 иностранцев.

Чжан Цзунин, выпускница Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка:

Я планирую остаться преподавателем русского языка, и я буду возвращаться в Китай с высоким профессиональным знанием и опытом, который я получила в БГПУ.

Александр Маковчик, проректор по учебной работе Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка:

Китайские студенты нацелены на возвращение на свою родину и работу уже в Китайской Народной Республике. Но у нас есть положительные примеры, что те, кто заканчивает аспирантуру, защищают диссертацию, остаются у нас в университете, работают в качестве педагогов.