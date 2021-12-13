В Белгосфилармонии проходит церемония прощания с Михаилом Финбергом

Михаил Яковлевич не дожил два месяца до своего 75-летия и до 35-летия оркестра, создателем и бессменным руководителем которого он являлся. Благодаря профессионализму и любви к музыке его коллектив был удостоен самых высоких званий от заслуженного, академического до национального. И каждые пять лет оркестр своим трудом и активной деятельностью подтверждал почетность.

Похоронят Михаила Финберга на главной аллее Восточного кладбища в Минске.

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