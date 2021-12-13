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В Белгосфилармонии проходит церемония прощания с Михаилом Финбергом

13 декабря 2021 06:37
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Новости Беларуси. 13 декабря состоится прощание с художественным руководителем Национального академического концертного оркестра, народным артистом Беларуси Михаилом Финбергом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония пройдет с 11:00 до 13:00 в зале Белгосфилармонии.  

В Белгосфилармонии проходит церемония прощания с Михаилом Финбергом-1

Михаил Яковлевич не дожил два месяца до своего 75-летия и до 35-летия оркестра, создателем и бессменным руководителем которого он являлся. Благодаря профессионализму и любви к музыке его коллектив был удостоен самых высоких званий от заслуженного, академического до национального. И каждые пять лет оркестр своим трудом и активной деятельностью подтверждал почетность.  

Похоронят Михаила Финберга на главной аллее Восточного кладбища в Минске.  

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# Некролог # общество # Михаил Финберг # Фотофакт

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