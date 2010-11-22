В Беларуси заработает ипотека, но и выселить должников станет проще

Белорусские депутаты готовят проект нового Жилищного кодекса, который уже на стадии разработки вызвал как положительные, так и отрицательные отзывы.

Так, документ определяет порядок перевода жилых помещений в нежилые и наоборот. К примеру, легче станет превратить квартиру на первом этаже в офис или магазин.

Новшества касаются также ипотеки. Построить жильё можно будет под залог квартиры без поручителей. Но если платежи по кредиту просрочены более трех раз за год, банк сможет выселить должника по решению суда.

Принять Документ Палата представителей намерена в первом чтении уже этой осенью.

Галина Полянская, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по жилищной политике, строительству, торговле и приватизации:

Если постоянно идет неплатежи по кредитам, тогда банк имеет право подать в суд и требовать выселения. Что касается несовершеннолетних детей — все только с разрешения органов опеки.