В Беларуси вводятся единые максимальные надбавки и наценки на обеды учащихся

Новости Беларуси. Питание в школах. Меры приняты Министерством антимонопольного регулирования и торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Питание в школах. Меры приняты Министерством антимонопольного регулирования и торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранее ведомству были переданы соответствующие полномочия. Итак, документ позволит обеспечить единую стоимость питания, как за счет бюджетных средств, так и за счет средств родителей. Кроме того, нововведения исключают возможность необоснованного завышения цен на продукцию, которая приобретается через опт.
Елена Синельникова, начальник отдела методологии ценообразования Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Применение максимальной торговой надбавки к отпускной цене производителя-импортера прежде всего нацелена на то, чтобы сократить количество посредников. Именно этот максимальный уровень включает завышение торговой надбавки .
Документ уточняет и товары, которые будут продаваться без наценок. Это продукты, которые не проходили кулинарную обработку, за исключением тех, что идут на розлив и порционно. При этом наценка на соки, молоко и кисломолочные продукты не должна превышать 20%.