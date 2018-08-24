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В Беларуси вводятся единые максимальные надбавки и наценки на обеды учащихся

24 августа 2018 11:02
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Новости Беларуси. Питание в школах. Меры приняты Министерством антимонопольного регулирования и торговли,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси вводятся единые максимальные надбавки и наценки на обеды учащихся-1

Ранее ведомству были переданы соответствующие полномочия. Итак, документ позволит обеспечить единую стоимость питания, как за счет бюджетных средств, так и за счет средств родителей. Кроме того, нововведения исключают возможность необоснованного завышения цен на продукцию, которая приобретается через опт.

В Беларуси вводятся единые максимальные надбавки и наценки на обеды учащихся-4

В Беларуси вводятся единые максимальные надбавки и наценки на обеды учащихся-6

Елена Синельникова, начальник отдела методологии ценообразования Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Применение максимальной торговой надбавки к отпускной цене производителя-импортера прежде всего нацелена на то, чтобы сократить количество посредников. Именно этот максимальный уровень включает завышение торговой надбавки .

В Беларуси вводятся единые максимальные надбавки и наценки на обеды учащихся-9


 

Документ уточняет и товары, которые будут продаваться без наценок. Это продукты, которые не проходили кулинарную обработку, за исключением тех, что идут на розлив и порционно. При этом наценка на соки, молоко и кисломолочные продукты не должна превышать 20%.

В Беларуси вводятся единые максимальные надбавки и наценки на обеды учащихся-12

# Детское питание # общество # Фотофакт

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