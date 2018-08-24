В Беларуси вводятся единые максимальные надбавки и наценки на обеды учащихся

Новости Беларуси. Питание в школах. Меры приняты Министерством антимонопольного регулирования и торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее ведомству были переданы соответствующие полномочия. Итак, документ позволит обеспечить единую стоимость питания, как за счет бюджетных средств, так и за счет средств родителей. Кроме того, нововведения исключают возможность необоснованного завышения цен на продукцию, которая приобретается через опт.

Елена Синельникова, начальник отдела методологии ценообразования Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Применение максимальной торговой надбавки к отпускной цене производителя-импортера прежде всего нацелена на то, чтобы сократить количество посредников. Именно этот максимальный уровень включает завышение торговой надбавки .



