В Беларуси ввели запрет для физлиц на ввоз, хранение и использование беспилотников. Какие есть нюансы эксплуатации?

Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Роскошь бороздить просторы Беларуси с воздуха доступна отныне не всем. Недавно в нашей стране под запрет попало использование беспилотников (дронов). Об этом подробнее поговорим с нашими гостями, в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Александр Апет, заместитель директора Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь и Ольга Колошич, начальник управления правовой, кадровой работы и документационного обеспечения Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. Кто может получить разрешение на съемку? Александр Меженный, ведущий:

Я понимаю, что есть какие-то вопросы, сложности. Запрет для кого? То есть никто не может никаким образом получить разрешение на то, чтобы полетать, поснимать? Или есть какие-то исключения?

Александр Апет, заместитель директора Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Правилами использования воздушного пространства Республики Беларусь определены нормы, по которым можно использовать воздушное пространство. И эти нормы гласят о том, что у нас есть разрешительный порядок использования воздушного пространства. То есть прежде чем что-то запустить воздух, необходимо получить соответствующее разрешение у органов единой системы организации воздушного движения, которые состоят от из двух составляющих – военные и гражданские. Мы столкнулись с большим фактором за этот год только, выявлено нами и органами Вооруженных Сил более 500 случаев нарушения правил использования воздушного пространства с применением дронов. И в основном это все частные граждане. Эти нарушения влекут за собой привлечение граждан к административной ответственности. Физическим лицам запрещено будет эксплуатировать, ввозить, хранить. Разрешается только либо организациям, либо индивидуальным предпринимателям для осуществления какой-либо профессиональной деятельности. Александра Каштанова, ведущая:

Вы сказали, даже хранить теперь нельзя. Если кто-то приобрел девайс, что с ним теперь делать? Александр Апет:

Согласно указу, дается период переходный в течение шести месяцев, то есть либо его продать, либо вывезти куда-то за пределы Беларуси, подарить, отдать можно. По истечении шести месяцев этот аппарат будет подлежать передаче на хранение, если останется в Республике Беларусь. Какие документы нужны на съемку с помощью беспилотника? Ольга Бурлакова, ведущая:

Насколько сложно получить все подтверждения, разрешения для того, чтобы снимать с высоты?

Ольга Колошич, начальник управления правовой, кадровой работы и документационного обеспечения Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

На самом деле, указ достаточно правильно регламентирует порядок использования, эксплуатации бесплотных летательных аппаратов. То есть здесь дается полное право индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам использовать бесплотный летательный аппарат в соответствии с требованиями законодательства. В первую очередь необходимо приобрести статус индивидуального предпринимателя или юридического лица. Затем пройти государственный учет в Департаменте по авиации. Постановка на государственный учет осуществляется в течение пяти рабочих дней, достаточно быстро. И пройти подготовку оператора. То есть лицо, которое эксплуатирует беспилотный летательный аппарат, должно соответствовать и знать требования в первую очередь правовые по использованию воздушного пространства. Во вторую очередь должны знать технические требования. После того как вы получаете свидетельство оператора... Учиться около 5 дней примерно. Это либо индивидуальный предприниматель, который будет на профессиональной основе оказывать услуги фото- и видеосъемки. Для таких субъектов ничего не меняется. Им просто нужно получить официальную государственную регистрацию в Департаменте по авиации и пройти соответствующую подготовку. Когда они проходят соответствующую подготовку и приобретают свидетельство оператора бесплотного летательного аппарата, они спокойно могут продолжать свою профессиональную деятельность, в профессиональных предпринимательских целях использовать бесплотный летательный аппарат. Александр Меженный:

У тех, кто продавал эти аппараты сейчас, будут ограничения по продаже. Или они не будут иметь право продавать частным лицам? Ольга Колошич:

Сейчас юридические лица, которые имеют в собственности, продают эти летальные аппараты, на них конкретно запрет не устанавливается, но право собственности у физических лиц, которые имеют эти беспилотные летательные аппараты, должно быть прекращено. То есть они должны либо продать самостоятельно, либо прекратить их эксплуатацию, либо сдать на хранение в уполномоченную организацию. Порядок принятия этих беспилотных летательных аппаратов в ближайшее время, в течение примерно трех месяцев, будет определен правительством. Будет уточнение.

Александр Меженный:

Если, допустим, я приобрел какой-то аппарат и хочу его сдать в магазин, в котором я его приобретал, то есть это может быть основанием для того, чтобы у меня его приняли? Ольга Колошич:

Есть правила и условия продажи и возврата товаров. То есть здесь конкретно беспилотный летательный аппарат, новым правовым актом главы государства не регламентируются данные вопросы. Надо смотреть условия договора купли-продажи данного объекта. Александр Меженный:

Как-то в детстве раньше мы поднимались на девятиэтажку и самолетики запускали. Можно это еще делать? Ольга Колошич:

Конечно можно! По указу главы государства, исключением остаются змеи, воздушные шары и свободно летающие игрушки. Могут ли отменить данные правила? Ольга Бурлакова:

Какой-то период пройдет, все станет спокойно, вернутся прошлые правила? Либо вы считаете, что эти правила достаточно жесткие, для кого-то и сложные, возможно, все-таки останутся?

Александр Апет:

Я думаю, что возможно все, поскольку в указе содержится такая норма, что он носит временный характер. Возможно, когда наше население обретет определенную правовую грамотность, сознательность, по аналогии с правилами дорожного движения, возможно, это все вернется. Я бы хотел еще раз довести до обладателей данных беспилотных летательных аппаратов определенные требования законодательства. Поскольку все беспилотные летательные аппараты в большинстве своем оборудованы видеокамерами, то при их эксплуатации, запуске в воздух необходимо учитывать две составляющие. Это получение разрешения на использование воздушного пространства. Это все прописано в правилах использования воздушного пространства Беларуси, которые утверждены постановлением правительства. То есть получить разрешение на использование воздушного пространства у органов единой системы организации воздушного движения. И второе – в Генеральном штабе Вооруженных Сил Беларуси обязательно получить разрешение на аэрофотосъемку.