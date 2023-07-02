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В Беларуси уже 2 июля по всей стране проходят праздничные мероприятия ко Дню Независимости

02 июля 2023 07:44
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Торжественные мероприятия в честь Дня Независимости проходят по всей стране. Их кульминация ожидается завтра, но и это воскресенье насыщено разноплановыми событиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларуси уже 2 июля по всей стране проходят праздничные мероприятия ко Дню Независимости-1

Яркие концерты, тематические фестивали, квесты, спортивные турниры – в каждом регионе своя афиша. В Минске сегодня, 2 июля, массовые гулянья развернутся у Дворца спорта во второй половине дня. Сценическая площадка, обрамленная праздничной ярмаркой, будет предоставлена лучшим фольклорным коллективам. Праздник сегодня получит и духовное наполнение. Общенациональную молитву «За Беларусь» проведут во всех храмах страны. Безопасность граждан в большие выходные обеспечивают правоохранители, медики, спасатели. 

# День Независимости # общество # Фотофакт

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