В Беларуси увеличен размер пособия по уходу за инвалидом I группы либо человеком, достигшим 80-летнего возраста
Соответствующее постановление принял Совет министров.
В настоящее время его получателями являются более 16 тысяч человек - в основном, это родственники или соседи. Пособие назначается только тем, у кого это единственный источник дохода. Сейчас его размер составляет 25% бюджета прожиточного минимума. Если уход осуществляется за двумя людьми, то сумма удваивается. Постановлением правительства размер выплат увеличен соответственно до 65 и 100% бюджета прожиточного минимума.