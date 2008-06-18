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В Беларуси увеличен размер пособия по уходу за инвалидом I группы либо человеком, достигшим 80-летнего возраста

18 июня 2008 14:31
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Соответствующее постановление принял Совет министров. В настоящее время его получателями являются более 16 тысяч человек - в основном, это родственники или соседи. Пособие назначается только тем, у кого это единственный источник дохода. Сейчас его размер составляет 25% бюджета прожиточного минимума. Если уход осуществляется за двумя людьми, то сумма удваивается. Постановлением правительства размер выплат увеличен соответственно до 65 и 100% бюджета прожиточного минимума.
# общество # Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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