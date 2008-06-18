В Беларуси увеличен размер пособия по уходу за инвалидом I группы либо человеком, достигшим 80-летнего возраста

Соответствующее постановление принял Совет министров. В настоящее время его получателями являются более 16 тысяч человек - в основном, это родственники или соседи. Пособие назначается только тем, у кого это единственный источник дохода. Сейчас его размер составляет 25% бюджета прожиточного минимума. Если уход осуществляется за двумя людьми, то сумма удваивается. Постановлением правительства размер выплат увеличен соответственно до 65 и 100% бюджета прожиточного минимума.