В Беларуси продолжают ликвидировать последствия урагана

За три месяца должны быть ликвидированы последствия стихийного бедствия в Березинском районе.

Об этом заявил сегодня вице-премьер Виктор Буря, побывавший на месте происшествия. По оценке специалистов, масштаб бедствия в несколько раз превышает последствия ураганов в Беларуси за последние двадцать лет. Материальный же ущерб до сих пор не подсчитан.

Что касается сроков оказания помощи населению, вице-премьер заверил, что до конца дня все кровли будут восстановлены. Реконструируют также заборы и вспомогательные строения. В районе создана специальная комиссия, которая координирует работы всех служб, задействованных на ликвидации последствий стихии.

Напомню, ураган обрушился на Березинский район в ночь с 14 на 15 июля. Скорость шквалистого ветра достигала 18 м в секунду. Значительный урон нанесен 15 населенным пунктам и райцентру. Пострадало около 400 жилых домов, столько же хозяйственных построек. Сильный ветер загубил 2 тысячи гектаров леса и четверть всех посевов зерновых культур.

