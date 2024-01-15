В Беларуси приступили к выполнению положений обновлённой Концепции государственной кадровой политики

Для достижения высоких экономических результатов стране нужны квалифицированные специалисты. Больше возможностей для профессиональной реализации белорусов откроет обновленная Концепция государственной кадровой политики. В каждом регионе страны приступают к работе по обозначенным направлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ подготовлен в кратчайшие сроки – всего за три месяца. Учтены общемировые тенденции развития трудовых отношений и угрозы кадровой безопасности страны. Итоговый вариант утвердил Президент, что свидетельствует о его качестве.

Патриотизм, трудолюбие и профессиональное развитие белорусов выходят на первый план. Это касается работников предприятий и организаций как государственного, так и частного секторов. Повышаются требования к руководителям. На них возлагается персональная ответственность за кадровое обеспечение. В Концепции также отдельно обозначен момент создания комфортных условий работы. Планируется создать систему закрепления кадров и повышения их мотивации к труду.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Предыдущая Концепция государственной кадровой политики была в 2001 году принята. И в результате мы тоже получили определенный рост кадрового потенциала. Ситуация в мире стремительно меняется. Поэтому необходима обновленная Концепция. И ее успешная реализация зависит от всех нас с вами вместе. Прежде всего, конечно же, от руководителей структурных подразделений, организаций и органов государственного управления.

Особое внимание при реализации Концепции государственной кадровой политики – одаренной и талантливой молодежи. Зарубежные компании различными способами ведут борьбу за наиболее перспективных специалистов. Сейчас на рынке труда востребованы рабочие профессии, одна из задач касается повышения их престижа.