В Беларуси появится Государственная академия авиации

Первая в стране высшая летная школа будет создана на базе Минского авиаколледжа.

Международные эксперты обсудили в Минске вопросы безопасности полетов и подготовки квалифицированного летного состава в странах СНГ. В числе зарубежных гостей – руководители и ведущие специалисты профильных вузов России, Украины, Латвии, Азербайджана и других государств.

В Беларуси до этого момента обучали лишь авиаинженеров. Используя опыт российских и прибалтийских коллег, к 2015-му году в Беларуси начнут подготовку гражданских пилотов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лапцевич, начальник Минского государственного высшего государственного колледжа:

Мы рассчитываем в 2015-17 годах приступить к созданию летной школы.

Используя опыт наших друзей из России, я думаю, мы создадим ее. Мы поделимся с ними своим опытом, они – своим. Надеемся, что вопрос подготовки на зарубежной авиационной технике мы освоим.

Сергей Косачевский, проректор по учебной и научной работе Ульяновского высшего авиационного училища (Россия):

Мне показали учебное заведение. Я убедился, что оно имеет довольно серьезную базу. Поэтому, я думаю, им по силам организовать подготовку летного состава. Это будет только в пользу вашему государству.

Михаил Творогов, заместитель председателя комиссии Межгосударственного авиационного комитета:

В интересах Беларуси надо готовить специалистов в Беларуси. В полном объеме, который необходим для государства. В связи с этим профильные учебные заведения должны соответствовать статусу.