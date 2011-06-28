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В Беларуси появится Государственная академия авиации

28 июня 2011 11:17
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Первая в стране высшая летная школа будет создана на базе Минского авиаколледжа.

Международные эксперты обсудили в Минске вопросы безопасности полетов и подготовки квалифицированного летного состава в странах СНГ. В числе зарубежных гостей – руководители и ведущие специалисты профильных вузов России, Украины, Латвии, Азербайджана и других государств.

В Беларуси до этого момента обучали лишь авиаинженеров. Используя опыт российских и прибалтийских коллег, к 2015-му году в Беларуси начнут подготовку гражданских пилотов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лапцевич, начальник Минского государственного высшего государственного колледжа:
Мы рассчитываем в 2015-17 годах приступить к созданию летной школы.
Используя опыт наших друзей из России, я думаю, мы создадим ее. Мы поделимся с ними своим опытом, они – своим. Надеемся, что вопрос подготовки на зарубежной авиационной технике мы освоим. 

Сергей Косачевский, проректор по учебной и научной работе Ульяновского высшего авиационного училища (Россия):
Мне показали учебное заведение. Я убедился, что оно имеет довольно серьезную базу. Поэтому, я думаю, им по силам организовать подготовку летного состава. Это будет только в пользу вашему государству.

Михаил Творогов, заместитель председателя комиссии Межгосударственного авиационного комитета:
В интересах Беларуси надо готовить специалистов в Беларуси. В полном объеме, который необходим для государства. В связи с этим профильные учебные заведения должны соответствовать статусу.

# общество # Белоруссия

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