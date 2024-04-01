В Беларуси посеяно около 40 % площадей ранних культур

245 тысяч гектаров ранних яровых зерновых и зернобобовых культур посеяно в Беларуси. Это около 40 % от общего плана. Самые высокие темпы держат в Брестской, Гродненской и Минской областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В полевых работах участвуют не только аграрии, но и молодежь. 35 учащихся Калинковичского колледжа мелиорации проходят производственную практику в реальных условиях за рулем сельхозтехники. На время посевной кампании они пополнили штат хозяйств района.

Владислав Кобец, учащийся Калинковичского государственного колледжа мелиорации:

У нас рабочий день с 8 до 5, но, если нужно, могу остаться и поработать побольше.

Николай Есьман, механизатор сельхозкооператива «Дружба-Автюки»:

Толк будет, они стремятся к работе. У них должно получиться все. Они молодые, пускай перенимают опыт старших и работают.