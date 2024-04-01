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В Беларуси посеяно около 40 % площадей ранних культур

01 апреля 2024 13:47
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245 тысяч гектаров ранних яровых зерновых и зернобобовых культур посеяно в Беларуси. Это около 40 % от общего плана. Самые высокие темпы держат в Брестской, Гродненской и Минской областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси посеяно около 40 % площадей ранних культур-1

В полевых работах участвуют не только аграрии, но и молодежь. 35 учащихся Калинковичского колледжа мелиорации проходят производственную практику в реальных условиях за рулем сельхозтехники. На время посевной кампании они пополнили штат хозяйств района.

В Беларуси посеяно около 40 % площадей ранних культур-4

Владислав Кобец, учащийся Калинковичского государственного колледжа мелиорации:
У нас рабочий день с 8 до 5, но, если нужно, могу остаться и поработать побольше.

В Беларуси посеяно около 40 % площадей ранних культур-7

Николай Есьман, механизатор сельхозкооператива «Дружба-Автюки»:
Толк будет, они стремятся к работе. У них должно получиться все. Они молодые, пускай перенимают опыт старших и работают.

В Беларуси посеяно около 40 % площадей ранних культур-10

Работа молодых людей оплачивается по тем же тарифам, что и у механизаторов. При перевыполнении задания они могут рассчитывать на дополнительную премию. Лучших практикантов хозяйства готовы взять на работу. Уровень подготовки специалистов оценивают хорошо. Три года назад в колледже открыли центр компетенций современных технологий, где учащиеся отрабатывают навыки на симуляторах.

# Посевная кампания # общество

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