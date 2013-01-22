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В Беларуси планируют модернизировать средства наблюдения в международных аэропортах

22 января 2013 05:57
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Новости Беларуси. В Беларуси планируют модернизировать средства наблюдения в международных аэропортах. Это позволит повысить безопасность полетов и увеличить привлекательность воздушного пространства нашей страны.

В частности, речь идет о замене радиолокационного оборудования. Тендер на его изготовление и поставку выиграла французская компания.

Так, в прошлом году достоинства новинки уже оценили на аэродромах в Гродно и Могилеве. А в этом году его установят в Национальном аэропорту «Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Самолет

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