Новости Беларуси. В Беларуси планируют модернизировать средства наблюдения в международных аэропортах. Это позволит повысить безопасность полетов и увеличить привлекательность воздушного пространства нашей страны.

В частности, речь идет о замене радиолокационного оборудования. Тендер на его изготовление и поставку выиграла французская компания.

Так, в прошлом году достоинства новинки уже оценили на аэродромах в Гродно и Могилеве. А в этом году его установят в Национальном аэропорту «Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.