В Беларуси пересмотрена система оплаты питания в детских садах

Наполовину меньше будут платить родители детей, проживающих на загрязненных территориях. Полностью освобождены от оплаты: семьи военнослужащих, погибших при исполнении, родители, воспитывающие трех и более детей дошкольного и школьного возраста, родители детей-инвалидов и страдающих тяжелыми заболеваниями. Все остальные семьи платят 60%, оставшуюся часть - государство.



Сегодня родительский взнос на питание - от 26 до 55 тысяч белорусских рублей. В зависимости от возраста ребенка, профиля и режима работы детского сада. Полностью же пребывание малыша в дошкольном учреждении обходится государству в 1 700 000 рублей в месяц.