В Беларуси начался сев сахарной свёклы

Новости Беларуси. Аграрии начали сев сахарной свеклы. В целом темпы кампании сначала из-за холода, затем – подтоплений и переувлажнения почвы по регионам неравномерны. Но общий план в этом году, как и поручил Президент, тот же, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если в прошлом году под сладкие клубни отводили 93 тысячи гектаров, то в нынешнем – рост площади до 102 тысяч, что позволит увеличить валовой сбор на 800 тысяч тонн. К этим работам приступили две области – Брестская и Гродненская. Сеять сахарную свеклу можно до конца апреля, говорят агрономы. Но чем раньше закончить – тем лучше, ведь у растений будет больше шансов напитаться весенней влагой, которой летом часто не хватает.