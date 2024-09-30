В Беларуси начался очередной этап проверки соединений и воинских частей ВС

Очередной этап проверки соединений и воинских частей начался 30 сентября в Беларуси, сообщили в Министерстве обороны страны. Личному составу, в том числе военнообязанным запаса, предстоит выполнить весь комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и спецтехники к применению и выйти в назначенные районы. Готовность и способность выполнять задачи по предназначению – на этом в ходе проверки сделают основной акцент, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.