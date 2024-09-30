В Беларуси начался очередной этап проверки соединений и воинских частей ВС

Очередной этап проверки соединений и воинских частей начался 30 сентября в Беларуси, сообщили в Министерстве обороны страны. Личному составу, в том числе военнообязанным запаса, предстоит выполнить весь комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и спецтехники к применению и выйти в назначенные районы. Готовность и способность выполнять задачи по предназначению – на этом в ходе проверки сделают основной акцент, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На прошедшем 24 сентября совещании с военными глава государства напомнил о своем поручении – усовершенствовать подготовку бойцов белорусской армии и быть готовыми в любой момент дать отпор противнику. На фоне складывающейся вокруг Беларуси ситуации действовать необходимо по проверенной временем формуле «хочешь мира – готовься к войне», подчеркнул глава государства. Мероприятия нынешней проверки будут планово наращиваться, для выполнения учебно-боевых задач задействуют все полигоны Вооруженных Сил. В военном ведомстве отметили, что некоторые участки дорог могут быть временно перекрыты из-за передвижения военной техники.