В Беларуси купание запрещено в 22 местах массового отдыха населения

Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В Брестской области в список неблагополучных для купания попали реки Щара (деревня Дарево, Ляховичский район), Ведьма (в Ляховичах), зоны отдыха у реки Чаква (деревня Рубель, Столинский район), у озера агрогородка Хмелево и озера Визжар (Жабинковский район), у водохранилища Жабер (Дрогичинский район), у пруда Полонка (Барановичский район), пляжи санаториев "Надзея" и "Буг" в Жабинковском районе и на водоеме вблизи ДОЛ "Чайка" (Ляховичский район).



Закрыта для купания зона отдыха у озера Лесное (деревня Быковщина Полоцкого района Витебской области).



В список небезопасных водоемов в Гомельской области попали зоны у озера Святое (Рогачевский район) и у озера Сырское (Кормянский район), пляжи на реке Днепр "Уником" (Жлобин) и "Рогачев". Запрещена для купания акватория реки Припять в районе рекреационной зоны санатория "Сосны" (Мозырский район) и акватория рекреационной зоны на левом берегу реки Припять (от автомоста до русла реки Мерлявица).



В Могилевской области эпидемиологи по-прежнему запрещают купаться в реке Должанка (деревня Долгое, Кличевский район) и в озере у деревни Овсянка (Горецкий район). Список небезопасных пополнили городской пляж у реки Днепр (Могилев), зона отдыха "Печерское озеро" (Могилев) и городской пляж у реки Бася (Чаусы, Чаусский район).



Кроме того, в семи зонах отдыха ограничено купание только для детей. В Брестской области детям небезопасно купаться в водохранилище Гать (Барановичский район) и в озере деревни Луково (Малоритский район). В Гомельской области - в озерах Комарино и Святое (Рогачевский район), в реке Днепр (Рогачев, Рогачевский район) и в озере Вирское (поселок Вирский Жлобинский район). В Витебской области ограничено купание для детей в карьере Щетинка и в реке Днепр (Орша, Оршанский район), а также в озере Щаты (Полоцкий район).



На основании результатов текущего государственного санитарного надзора вынесены решения о возобновлении эксплуатации и отмене ограничения купания детей в некоторых зонах отдыха Витебской области Полоцкого района, в частности в зоне купания ДОЛ "Чайка" у озера Скоброе (деревня Казимирово) и в зонах отдыха у озер Суя, Яново, Гомель, Школьное.