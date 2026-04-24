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В Беларуси начались памятные мероприятия, посвященные аварии на Чернобыльской АЭС

24 апреля 2026 06:31
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В Беларуси начались памятные мероприятия, посвященные 40-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Накануне в Хойниках и Брагине прошла акция МВД «По долгу службы и зову сердца», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это дань уважения тем, кто в 1986-м первым пришел на помощь людям и противостоял невидимой угрозе.

В Беларуси начались памятные мероприятия, посвященные аварии на Чернобыльской АЭС-2

День начался с посещения Полесского радиационно-экологического заповедника. Ветераны-ликвидаторы из всех регионов страны увидели музей, лабораторию, центр реагирования и конеферму «Воротец». Затем у Хойникского РОВД состоялся митинг и возложение цветов к мемориальной доске. Именно здесь в 1986 году работали штаб УВД Гомельской области и оперативная группа министерства.

После знакомства с работой районной милиции участники акции посетили молебен в Свято-Покровской церкви. В ликвидации последствий аварии участвовали около 15 тысяч сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск. Многие из них уже ушли из жизни. В их память была объявлена минута молчания. Ликвидаторам вручили награды.

В Беларуси начались памятные мероприятия, посвященные аварии на Чернобыльской АЭС-4

Следующей точкой маршрута стал Брагин. На Аллее памяти участники акции высадили 40 саженцев – символ в годовщину событий 1986 года. Это живой знак уважения тем, кто тогда защищал людей, и напоминание о том, что жизнь продолжается.

Мы здесь с товарищами, чтобы почтить память о тех, кто 40 лет назад отдал свои жизни во благо нашего будущего.

В Беларуси начались памятные мероприятия, посвященные аварии на Чернобыльской АЭС-6

Вспоминается 1986 год. Молодые были, 22 года, еще сержанты. Охраняли, выселяли, помогали, задерживали мародеров. То есть добросовестно несли службу. Я скажу, что очень благодарны и министру, что не забывает ветеранов, чернобыльцев, что все это традиции, молодые поколения смотрят. Есть им чему от нас учиться.

Акция МВД завершилась совместной работой в Брагине и офицерским ужином в честь ветеранов. Связь поколений, верность служебному долгу и память о подвиге ликвидаторов остаются основой воспитания современных стражей порядка.

Почвы постепенно вводят в оборот – в Гомельской области восстанавливают земли после аварии на ЧАЭС.

# АЭС # АЭС в Беларуси

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