В Беларуси начались памятные мероприятия, посвященные аварии на Чернобыльской АЭС

В Беларуси начались памятные мероприятия, посвященные 40-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Накануне в Хойниках и Брагине прошла акция МВД «По долгу службы и зову сердца», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это дань уважения тем, кто в 1986-м первым пришел на помощь людям и противостоял невидимой угрозе.

День начался с посещения Полесского радиационно-экологического заповедника. Ветераны-ликвидаторы из всех регионов страны увидели музей, лабораторию, центр реагирования и конеферму «Воротец». Затем у Хойникского РОВД состоялся митинг и возложение цветов к мемориальной доске. Именно здесь в 1986 году работали штаб УВД Гомельской области и оперативная группа министерства. После знакомства с работой районной милиции участники акции посетили молебен в Свято-Покровской церкви. В ликвидации последствий аварии участвовали около 15 тысяч сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск. Многие из них уже ушли из жизни. В их память была объявлена минута молчания. Ликвидаторам вручили награды.

Следующей точкой маршрута стал Брагин. На Аллее памяти участники акции высадили 40 саженцев – символ в годовщину событий 1986 года. Это живой знак уважения тем, кто тогда защищал людей, и напоминание о том, что жизнь продолжается. Мы здесь с товарищами, чтобы почтить память о тех, кто 40 лет назад отдал свои жизни во благо нашего будущего.