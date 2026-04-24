В Москве прошла презентация потенциала компаний свободной экономической зоны Могилева

Компании восточного региона Беларуси активно выходят на внешний рынок благодаря льготам и преференциям СЭЗ. Сегодня здесь реализуют более 70 проектов в области промышленной кооперации, а также готовят к запуску новый индустриальный парк – он поможет привлечь больше инвесторов с иностранным капиталом.

Павел Мариненко, глава администрации CЭЗ «Могилев»:

Могилевская область только экспортировала порядка 3 миллиардов долларов за последний год в Российскую Федерацию. И СЭЗ имеет удельный вес более 50 % в этом экспорте. Поэтому мы очень плотно переплетены в экономических связях. И те запросы, которые мы имеем с российской стороны, они на самом деле завязаны на трех ключевых вещах. Они связаны с понятием кадрового потенциала Республики Беларусь и Могилевской области. Это ключевое сегодня. Мы в состоянии сегодня обеспечить любого инвестора своими квалифицированными белорусскими кадрами.

Оксана Волошина, председатель Ассоциации «Союзагропром»:

Амбиции у любого предпринимателя – это, конечно же, масштаб, развитие, выход на международные рынки. И здесь, в Беларуси, как партнер, как друг, как брат, нам в этом уже помогает. Потому что сегодня в партнерах, например, экспертного совета есть Международная медицинская ассоциация, которая занимается экзопротезами. И вот часть элементов мы приобретаем как раз у белорусских партнеров. И здесь уже идет взаимодействие. Но если это будет производство, например, направлено в свободную экономическую зону, то здесь конечно же, всем выгодно.

Гости смогли познакомиться с продукцией региона: на выставке представили молочные и мясные изделия, новинки кондитерской отрасли с возможностью дегустации. Дополнили картину стенды, рассказывающие о туристическом потенциале Могилевской области.