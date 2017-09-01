В Беларуси 1 сентября впервые за парты сядут более 100 тысяч первоклассников

Новости Беларуси. Снова в школу: около миллиона юных белорусов 1 сентября приступят к занятиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2017-2018 учебном году впервые за парты сядут более 100 тысяч первоклассников, и это больше, чем в прошлом. Вновь учиться начинают не только школьники, но и студенты. Всего же двери для них откроют почти 3500 учреждений образования всех уровней, а дарить свои знания новому поколению будут около полумиллиона педагогов.