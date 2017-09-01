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В Беларуси 1 сентября впервые за парты сядут более 100 тысяч первоклассников

01 сентября 2017 07:03
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Новости Беларуси. Снова в школу: около миллиона юных белорусов 1 сентября приступят к занятиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2017-2018 учебном году впервые за парты сядут более 100 тысяч первоклассников, и это больше, чем в прошлом. Вновь учиться начинают не только школьники, но и студенты. Всего же двери для них откроют почти 3500 учреждений образования всех уровней, а дарить свои знания новому поколению будут около полумиллиона педагогов.

Отметим, первым в новом учебном году будет тематический урок «Беларусь – мая Айчына».

В Беларуси 1 сентября впервые за парты сядут более 100 тысяч первоклассников-1

# общество # Фотофакт # Учебный год 2017/2018

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