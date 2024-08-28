Для этого здесь будут созданы объединения по интересам. Пока для стартовых занятий определены 1-я и 3-я школы. И речь идет о 3-классниках. В группы по обучению китайского языка набирается от 15 человек. Изначально ребята познакомятся с культурой и традициями Поднебесной.

В 40 учреждениях образования Минской области дети будут изучать китайский язык. Среди них школы Клецка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Елена Лепешкевич, учитель китайского языка средней школы № 3:

Урок мы начнем со знакомства с детьми, нужно наладить дружественный контакт, атмосферу. С детьми я буду работать в первый раз. Я проходила университетскую практику в школе и работала с детьми из 5-го класса. На первом уроке будет знакомство с Китаем, с традициями. Возможно, дети мне расскажут, что они сами знают о Китае.

Занятия будут проходить 2 раза в неделю. Особое место отведут изучению китайского языка. За год смогут выучить около 2 тысяч иероглифов. Освоят их произношение и написание.