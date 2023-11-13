В 2024 году в Минске планируют заменить покрытие на 7 путепроводах и мостах

Новости Беларуси. В 2024 году в Минске планируют заменить покрытие на 7 путепроводах и мостах. Общая площадь ремонта – 16 тысяч квадратных метров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В списке объектов, которые ждет обновление в следующем году, мост через реку Свислочь на улице Кабушкина, путепроводы на Аранской, проспекте Независимости и другие. Всего же в ведении предприятия «Горавтомост» сейчас 109 мостов и путепроводов как в черте города, так и на Минской кольцевой автодороге. В следующем году все объекты включат в единую систему управления. Это позволит автоматизировать некоторые процессы.

Антон Шашков, заместитель директора по содержанию и ремонту мостов и путепроводов предприятия «Горавтомост»:

В настоящее время ведется работа по созданию на базе нашего предприятия автоматизированного центра мониторинга технического состояния мостовых сооружений. Мостовые сооружения новые сейчас оборудуются датчиками напряженно-деформированного состояния, сигнал от которых будет приходить на сервер на нашем предприятии, там же будет полученная информация обрабатываться и анализироваться.