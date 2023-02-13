В Минске заслушали последнее слово фигурантов дела «Вясны»

На скамье подсудимых трое обвиняемых. Ни один свою вину не признает, о чем каждый из них дал понять в своем последнем слове. Так, на обращение к суду и присутствующим в зале Александру Беляцкому понадобилось около 20 минут, Валентину Стефановичу – порядка 10. Третий фигурант Владимир Лабкович был немногословен. Участники преступной группировки отмывали деньги в Беларуси и за рубежом, однако в содеянном не сознаются.