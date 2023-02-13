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В Минске заслушали последнее слово фигурантов дела «Вясны»

13 февраля 2023 11:12
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Новости Беларуси. В суде Ленинского района сегодня, 13 февраля, заслушали последнее слово фигурантов уголовного дела незарегистрированного так называемого правозащитного центра «Вясна», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске заслушали последнее слово фигурантов дела «Вясны»-1

На скамье подсудимых трое обвиняемых. Ни один свою вину не признает, о чем каждый из них дал понять в своем последнем слове. Так, на обращение к суду и присутствующим в зале Александру Беляцкому понадобилось около 20 минут, Валентину Стефановичу – порядка 10. Третий фигурант Владимир Лабкович был немногословен. Участники преступной группировки отмывали деньги в Беларуси и за рубежом, однако в содеянном не сознаются.

В Минске заслушали последнее слово фигурантов дела «Вясны»-4

Так называемые правозащитники настроены против действующие власти и мирного развития нашей страны. Еще один обвиняемый Дмитрий Соловьев сбежал в Польшу. Его судят заочно. Как сегодня стало известно, приговор по делу «независимых юристов» огласят третьего марта. Прокурор запросил для обвиняемых от 9 до 12 лет колонии усиленного режима и штраф в размере 5 тысяч базовых величин каждому.

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# Судебная система Беларуси # общество # Владимир Лабкович # Александр Беляцкий # Валентин Стефанович # Дмитрий Соловьев # Фотофакт

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