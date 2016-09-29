В 2016 привить от гриппа планируется 40% Минской области: 560 тысяч человек

Новости Беларуси. На Минщине в 2016 году планируется привить от гриппа более 560 тысяч человек.

А это около 40% населения.

Медучреждения области будут обеспечивать вакциной по мере необходимости. В поликлиники поступило уже около половины необходимых для иммунизации препаратов. Сделать прививку можно обратившись к своему терапевту или по месту работы.

За счет бюджета иммунитет от вируса смогут получить дети, люди с хроническими заболеваниями, медработники, и пенсионеры.

Зинаида Шушкевич, жительница посёлка Лесной Минского района:

У меня хронических, слава Богу, заболеваний нет. Но в этом году я ещё летом приняла решение привиться, потому что хочу на зиму покинуть пределы Беларуси. Случайно гуляла возле поликлиники, и думаю: зайду, поинтересуюсь, когда и что. Вижу объявление. Зашла к терапевту в кабинет, она сказала: «Без проблем». Написали, и тут же меня привили.

Заботиться о здоровье своих работников стало уже доброй традицией. Минская центральная районная больница иммунизацию начала одной из первых. Густо населенное Пристоличье нужно успеть привить накануне сезона простудных заболеваний, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Согласно исследованиям ученых, после вакцинации болезнь протекает легче, либо вообще обходит привитых.

Сергей Дячко, врач Минской центральной районной больницы:

Что касается пользы прививок, то она абсолютно доказана и проведенными клиническими испытаниями (они проводились во многих странах мира). Относительно противопоказаний: конечно, всегда перед прививкой идёт осмотр у терапевта. Потому что идти на прививку нужно в соматически благополучном состоянии.

Если ваш организм на текущий момент ослаблен какой-то болезнью, тогда прививку делать не стоит.

И воздержаться следует на определённый срок. Как только по состоянию здоровья никаких противопоказаний нет, можно сразу же прививаться.

Анжела Галинчик, заведующая отдела эпидемиологии Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

На протяжении последних лет имеющаяяся у нас статистика и реальная картина говорит о том, что осложнений и тяжёлых побочных реакций на вакцинацию от гриппа у нас не зарегистрировано. Плюс ко всему: на протяжении последних лет не регистрируются тяжёлые формы гриппа, летальность как от самого гриппа, так и от осложнений.