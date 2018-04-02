«Уже высохло практически, там даже рыбачить негде». Как спасти «лоевское море»?

Новости Беларуси. «Лоевское море» – малая родина тысяч жителей одного из самых маленьких районов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Незаурядный объект мелиоративной системы или проблемное водохранилище? В 70-х сюда вложили огромные государственные средства и создали водоем для орошения 19 тысяч гектаров сельхозугодий. Это была и Мекка для рыбаков. Однако со временем от моря осталось лишь одно название.

Возможно ли вернуть к жизни водохранилище? Выяснял Александр Добриян. На гербе Лоева плещут волны. Город на Днепре всегда был связан с водой, а в конце XX века здесь и вовсе появилось собственное море. Его судьба – едва ли не самая популярная тема в разговорах лоевчан.

Василий Башлаков, житель Лоева:

Конечно, разговор этот идет каждый год среди местного населения. Там речичане, светлогорцы, гомельчане – приезжают люди на рыбалку. А оно уже высохло практически, там даже рыбачить негде.

Сергей Гавриленко видел «лоевское море» полным до краев. В 1987 молодой гидролог пришел работать на водохранилище. Говорит, все с самого начала шло не так.

Сергей Гавриленко, заместитель генерального директора «Гомельмелиоводхоза»:

Первоначально была построена мелиоративная система в 60-70-е, а потом в 1987 году водохранилище. Вот эта нестыковка привела к этому. Необходимо было провести реконструкцию всех мелиоративных систем.

Вода по каналам просто скатывалась обратно в Днепр – без эффекта для сельхозугодий. Планы реконструкции мелиоративной системы остались на бумаге: по прямому назначению водохранилище поработать так и не успело. Зато на долгие годы «лоевское море» стало Меккой и Мединой для рыбаков. Так бы и оставалось, но, не имея естественной подпитки, это «озеро на горе», которое медленно, но уверено высыхает.

Алесандр Добриян, СТВ:

Колоссальное сооружение не что иное, как гигантское механическое сердце всей днепро-брагинской водной системы. Четыре двигателя, каждый мощностью 1250 киловатт, рассчитаны на то, чтобы каждую секунду поднимать 15 кубических метров воды на высоту десятиэтажного дома.

Наполнить море стоит примерно 4 миллиона рублей. Однако потратить на эти нужды мелиораторы не имеют права ни копейки: деньги выделяются исключительно на мероприятия, связанные с повышением плодородия сельхозугодий.

Ирина Трестьян, начальник финансового отдела Лоевского райисполкома:

Исполком, конечно, тоже заинтересован в использовании данного объекта. Все-таки ему нужен хороший хозяин, который бы продлил ему жизнь. Пока же ясно одно: без солидного инвестора собственное море лоевчанам не по карману. Но надежды здесь никто не теряет.

Сергей Гавриленко:

Сумасшедшие государственные деньги: 13,2 миллионов рублей. На те, советские деньги – считайте, 13 миллионов долларов. Как это все разбазарить?

Василий Башлаков:

Только надеждами мы и живем. А вдруг какой-то умный человек найдется, этот вопрос поднимет и сдвинет с мертвой точки.