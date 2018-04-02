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«Уже высохло практически, там даже рыбачить негде». Как спасти «лоевское море»?

02 апреля 2018 21:23
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Новости Беларуси. «Лоевское море» – малая родина тысяч жителей одного из самых маленьких районов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Незаурядный объект мелиоративной системы или проблемное водохранилище? В 70-х сюда вложили огромные государственные средства и создали водоем для орошения 19 тысяч гектаров сельхозугодий. Это была и Мекка для рыбаков. Однако со временем от моря осталось лишь одно название.

«Уже высохло практически, там даже рыбачить негде». Как спасти «лоевское море»?-1

Возможно ли вернуть к жизни водохранилище? Выяснял Александр Добриян.

На гербе Лоева плещут волны. Город на Днепре всегда был связан с водой, а в конце XX века здесь и вовсе появилось собственное море. Его судьба – едва ли не самая популярная тема в разговорах лоевчан.

«Уже высохло практически, там даже рыбачить негде». Как спасти «лоевское море»?-4

Василий Башлаков, житель Лоева:
Конечно, разговор этот идет каждый год среди местного населения. Там речичане, светлогорцы, гомельчане – приезжают люди на рыбалку. А оно уже высохло практически, там даже рыбачить негде.

«Уже высохло практически, там даже рыбачить негде». Как спасти «лоевское море»?-7

Сергей Гавриленко видел «лоевское море» полным до краев. В 1987 молодой гидролог пришел работать на водохранилище. Говорит, все с самого начала шло не так.

«Уже высохло практически, там даже рыбачить негде». Как спасти «лоевское море»?-10

Сергей Гавриленко, заместитель генерального директора «Гомельмелиоводхоза»:
Первоначально была построена мелиоративная система в 60-70-е, а потом в 1987 году водохранилище. Вот эта нестыковка привела к этому. Необходимо было провести реконструкцию всех мелиоративных систем.

«Уже высохло практически, там даже рыбачить негде». Как спасти «лоевское море»?-13

Вода по каналам просто скатывалась обратно в Днепр – без эффекта для сельхозугодий. Планы реконструкции мелиоративной системы остались на бумаге: по прямому назначению водохранилище поработать так и не успело. Зато на долгие годы «лоевское море» стало Меккой и Мединой для рыбаков. Так бы и оставалось, но, не имея естественной подпитки, это «озеро на горе», которое медленно, но уверено высыхает.

«Уже высохло практически, там даже рыбачить негде». Как спасти «лоевское море»?-16

Алесандр Добриян, СТВ:
Колоссальное сооружение не что иное, как гигантское механическое сердце всей днепро-брагинской водной системы. Четыре двигателя, каждый мощностью 1250 киловатт, рассчитаны на то, чтобы каждую секунду поднимать 15 кубических метров воды на высоту десятиэтажного дома.

«Уже высохло практически, там даже рыбачить негде». Как спасти «лоевское море»?-19

Наполнить море стоит примерно 4 миллиона рублей. Однако потратить на эти нужды мелиораторы не имеют права ни копейки: деньги выделяются исключительно на мероприятия, связанные с повышением плодородия сельхозугодий.

«Уже высохло практически, там даже рыбачить негде». Как спасти «лоевское море»?-22

Ирина Трестьян, начальник финансового отдела Лоевского райисполкома:
Исполком, конечно, тоже заинтересован в использовании данного объекта. Все-таки ему нужен хороший хозяин, который бы продлил ему жизнь.

Пока же ясно одно: без солидного инвестора собственное море лоевчанам не по карману. Но надежды здесь никто не теряет.

«Уже высохло практически, там даже рыбачить негде». Как спасти «лоевское море»?-25

Сергей Гавриленко:
Сумасшедшие государственные деньги: 13,2 миллионов рублей. На те, советские деньги – считайте, 13 миллионов долларов. Как это все разбазарить?

«Уже высохло практически, там даже рыбачить негде». Как спасти «лоевское море»?-28

Василий Башлаков:
Только надеждами мы и живем. А вдруг какой-то умный человек найдется, этот вопрос поднимет и сдвинет с мертвой точки.

«Уже высохло практически, там даже рыбачить негде». Как спасти «лоевское море»?-31

За судьбу своего рукотворного моря в одном из самых маленьких районов страны переживает, кажется, каждый из 12 тысяч его жителей. В глазах людей читается неподдельный интерес к будущему этого незаурядного объекта мелиоративной системы, ставшего частью их малой родины.

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Фотофакт # Сергей Гавриленко # Ирина Трестьян # Василий Башлаков # Алесандр Добриян

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