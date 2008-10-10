Уже 30 лет Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси на архиерейском служении

Святейший Патриарх и Священный Синод Русской Православной церкви назначает нового Митрополита Минского и Слуцкого 30 лет назад.

Выбор пал на Кирилла Вахромеева, так его звали в миру, а а после принятия монашества – Филарета. Оратор, эстет, знаток иконописи, литературы и музыки – это разносторонний человек всегда искренне отдавался служению Богу и людям. Количество приходов, монастырей умножилось, возродились детские церковные школы, семинария.

Ни на секунду Владыка не прерывает своей бурной духовной деятельности - с благословения Патриарха Московского и всея Руси учреждена Минская духовная Академия. Наконец, в Беларуси стали подготавливать священнослужителей и богословов - храмы наполнились малиновым перезвоном колоколов, треском медовых свечей и ангельскими песнопениями, а монастыри и библиотеки – философскими мыслями и христианскими мудростями.

Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла - первый в республиках бывшего Советского Союза богословский факультет. Его создатель Митрополит Филарет - профессор, доктор богословия, кандидат философии Митрополит Филарет и ныне остается ректором института, в котором сохранены традиции богословского образования.

За тридцать лет архиерейского служения на белорусской земле Владыка Филарет удостоен многих наград и благодарностей, в том числе звания «Герой Беларуси».

С этой значимой датой Владыку Филарета сегодня поздравил Президент Александр Лукашенко. "Вы стояли у истоков возрождения православия в Беларуси. Вашими трудами и молитвами во всей полноте воссоздана церковная жизнь, восстанавливаются и строятся храмы, учреждены новые монастыри, образованы братства и воскресные школы, широкие масштабы приобретает просветительская и благотворительная деятельность", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что сегодня Белорусская православная церковь занимает достойное место в жизни страны, содействует социальному благополучию и стабильности, а нравственные идеалы православия помогают поддерживать мир и согласие на нашей земле. Глава государства пожелал Митрополиту Филарету здоровья, плодотворных трудов, дальнейших свершений во имя православия и Беларуси.

