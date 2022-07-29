«Увеличить товарооборот, открыть новые сферы». Какие задачи поставил Головченко на переговорах с Ираном?

Беларусь и Иран готовы выходить на новый уровень экономических отношений. В правительстве прошли переговоры с делегацией из этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной акцент на торговле и экономике. Обе стороны заинтересованы в увеличении объемов товарооборота. За 2021 год эта цифра составила лишь 33 миллиона долларов, хотя было время, когда показатель доходил до 250-300 миллионов. Как отметил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, наша страна заинтересована за короткий период времени достичь таких результатов. Тем более, что для этого есть все предпосылки.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Почему я говорю о торгово-экономических связях, потому что на политическом уровне у нас уже налажено очень хорошее и конструктивное взаимодействие. Практически год назад встречались лидеры наших государств. Хотел бы использовать эту встречу для того, чтобы, возможно, еще раз посмотреть на те задачи, которые стоят перед нами. Как мы можем взаимными усилиями увеличить товарооборот, открыть новые сферы, расширить сотрудничество в сфере высоких технологий.