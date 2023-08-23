Урожай по максимуму. Чем будут компенсировать недобор в зерновых? Расклад по уборке кукурузы в Беларуси

Новости Беларуси. Более 90 % площадей зерновых уже убрано в Беларуси. Аграрии намолотили вместе с рапсом свыше 6 миллионов 700 тысяч тонн. Брестские аграрии первыми в стране завершили уборку зерновых и зернобобовых культур и приступили к заготовке кукурузы на силос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ставки в этом сезоне на эту культуру крайне высокие – урожай виден на корню. Царицей полей планируют компенсировать недобор в зерновых и закрыть потребность в зеленых кормах, об этом шла речь накануне на совещании у главы государства. Александр Лукашенко акцентировал, что подход к культуре должен быть рачительным и индивидуальным. В стране уже собрали 314 тысяч тонн зеленой массы.

Проглатывает, измельчает и выдает питательный зеленый корм. Вслед за зерновыми в хозяйствах взялись за кукурузу на силос. Поля – словно сковородки, раскаленные солнцем. А потому старт на неделю раньше прошлого года. В хозяйстве «Видомлянское» под «янтарь полей» отвели 1 800 гектаров. На силос из них отправят тысячу. Пока в деле один комбайн, чего не скажешь о водителях – только и успевают сменить друг друга в полевом тандеме.

Горячая, без остановки. Вперед, вперед и вперед. Это как цепочка целая. Одно звено выкинешь – она распадается. Влажность зеленой массы порядка 70 %. Оптимальная для закладки в траншеи. Специалисты говорят, кукурузе в этом году погода подыгрывала, в хозяйстве получают 450 центнеров с гектара зеленой массы против 350 прошлогодних.

Михаил Страпко, директор сельхозпредприятия «Видомлянское»:

Почему стратегический важный? Потому что дойному стаду обязательно нужен кукурузный силос в рационе. В этом году кукуруза по внешнему виду и по початку (мы же мониторим постоянно) лучше, чем в прошлом году. И мы уверены, что она будет лучше и на зерно, и на силос.

Расчет в «Видомлянском» хозяйский – планируют заготовить не менее 35 тысяч тонн силоса, чтобы прокормить 6 400 буренок. Такого подхода и требует глава государства. Урожай будет, это факт, а вот распорядиться им нужно по уму, исходя из точечной ситуации в регионах. Для многих это возможность компенсировать и недобор зерновых. Лукашенко: «Важнейший этап впереди – подготовиться и убрать кукурузу, особенно на зерно»

Подтверждаем – початки что надо: наполненные и цельные. Фиксируем лучшие в поле, они пойдут на семена. В «Видомлянском» уже 13 лет высевают родительские формы, отводят 300 гектаров.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Продовольственная безопасность страны начинается и с таких гектаров. Это семеноводческая кукуруза. Сейчас наступил очень ответственный момент, когда аграрии убирают отцовские формы, оставляя на полях материнские. Такой наполненный початок говорит о том, что гибрид удался.

Ювелирная и точная работа тандема комбайнера и водителя – 4 ряда кукурузы проредить, оставляя 12. Отцовская линия со своей миссией справилась и уходит на силос.

Сергей Реуцкий, механизатор сельхозпредприятия «Видомлянское»:

Надо все время ровно идти. Вправо-влево нельзя, будут помехи. И эта кукуруза будет бракованная.

Материнскую линию уже через две недели можно будет целыми початками отправить на кукурузокалибровочный завод, где из них получат семена. 70 % полей кукурузы на силос в «Видомлянском» отсевают своими же зернами после переработки.