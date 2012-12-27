Уникальный ретропоезд отправился 27 декабря к первой белорусской железнодорожной станции «Поречье» из Гродно

Новости Беларуси. Необычный поезд отправился 27 декабря из Гродно к первой белорусской железнодорожной станции – «Поречье». Ретро-путешествие приурочили к 150-летию Белорусской железной дороги. Этой дате посвящен и памятный знак, который торжественно открыли на станции.

Пассажиры увидели театрализованное представление, для чего были специально восстановлены два паровоза и пошиты исторические костюмы.

Участок «Гродно – Поречье» стал первым маршрутом на белорусских землях, когда шло строительство Санкт-Петербургско-Варшавской магистрали. Движение поездов здесь было открыто 27 декабря 1862 года.

Сегодня станция «Поречье» – современный объект. К солидному юбилею здесь обновили территорию, отреставрировали здание вокзала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Морозов, начальник Белорусской железной дороги:

Сегодня Белорусская железная дорога – это предприятие, имеющее 5,5 тысяч километров, это 80 тысяч работающих, это наша магистраль как связующее звено к транспортном конвейере между Востоком и Западом, это транспортное составляющее экономики Республики Беларусь. Будущее железной дороги – это развитие инфраструктуры.