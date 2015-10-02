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Уникальный проект «Школа молодого лидера» стартовал на базе БГТУ

02 октября 2015 17:49
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Новости Беларуси. Свой билет в будущее совсем скоро могут получить и студенты Белорусского государственного технологического университета. Именно на базе этого учреждения стартовал уникальный проект «Школа молодого лидера».

Программу, которая призвана воспитать молодежь с активной жизненной позицией, реализует общественное объединение «Белая Русь». В скором времени этот проект внедрят во всех белорусские вузы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Алексей Сегалович, председатель ленинской районной организации РОО «Белая Русь»:
Мы обещали нашим студентам, что по окончании «Школы молодого лидера» они получат сопроводительное письмо на предприятие, куда будут распределяться. И обязательно патронаж районной организации «Белая Русь» по месту своего распределения.

Валентина Рыдевская, студент ГУО «Белорусский государственный технологический университет»:
Вступление в общественное объединение «Белая Русь», надеюсь, позволит мне в полном объеме реализовать свои способности как в учебной, так и в трудовой деятельности.

# общество # Белая Русь # Алексей Сегалович

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