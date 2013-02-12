Умер бывший глава «Газпрома» Рем Вяхирев

Новости Беларуси. Печальное известие пришло накануне вечером из Москвы. На 79 году ушел из жизни бывший глава «Газпрома» Рем Вяхирев. Он возглавлял компанию с 1992 года, и именно при Вяхиреве произошло акционирование газового концерна.

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования и слова искреннего сочувствия родным и близким Рема Вяхирева в связи с его смертью.

Рем Иванович всемерно содействовал укреплению и расширению белорусско-российского сотрудничества. Его заслуги перед нашей страной отмечены государственной наградой Беларуси: Орденом Почета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.