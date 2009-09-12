Умер ближайший соратник Фиделя

Соратник Фиделя Кастро, командующий кубинской революции, заместитель председателя госсовета Кубы и член политбюро страны Хуан Альмейда Боске скончался в Гаване от сердечного приступа в возрасте 82 лет.

«С глубокой горечью руководство партии и государства сообщает нашему народу о том, что командующий кубинской революции Хуан Альмейде Боске скончался 11 сентября в 23.30 по местному времени (07:30 мск). Имя командующего революции Хуана Альмейде Боске навсегда останется в сердцах и умах его соотечественников как образец прочности революции, твердых убеждений, храбрости, патриотизма и компромисса с народом», - сообщила официальная газета Granma.

В связи с кончиной Альмейде в воскресенье, 13 сентября, в стране декретом правительства с 08:00 до 20:00 объявлен национальный траур.

В соответствии с последней волей Альмейды, его останки не будут выставлены народу для прощания. Он будет похоронен с почестями в Мавзолее III Восточного Фронта Марио Муньос Монрои, однако точная дата похорон пока не определена, сообщает Newsru.com.